A falsa promessa de paz

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 19.08.2025

A paz é uma esperança universal, mas, na prática, muitas vezes se perde em discursos vazios e promessas que parecem não passar de estratégias políticas. Nos Estados Unidos, não é raro ver governantes que falam de harmonia e cooperação enquanto, nos bastidores, planejam novas ações militares ou sancionam intervenções em outros países.

Essa contradição deixa uma impressão amarga: a paz, para alguns, parece mais um instrumento de imagem do que um compromisso real. O ciclo de conflitos se mantém, impulsionado por interesses que nem sempre são claros para o público.

Enquanto isso, as pessoas comuns nos países atingidos veem suas vidas dilaceradas, seus sonhos adiados e tudo o que levaram anos para conquistar virar pó da noite para o dia. E a paz, então, fica sempre para depois, um ideal bonito demais para caber na dureza dos interesses que movem o poder. A paz virou um produto que faz parte do chamado "sonho americano", produto este que não passa de uma embalagem vazia.

Enquanto falam de diplomacia e segurança, suas ações frequentemente contradizem essas palavras, deixando um rastro de destruição e sofrimento.

Neste ciclo onde a guerra é um negócio e a paz um produto falso, os que realmente pagam o preço são os esquecidos. São crianças que vivem entre o medo e o silêncio, são mães que choram pela perda dos filhos, que carregam nas costas o peso de uma dor que o mundo ignora, são pessoas comuns que perderam tudo, inclusive a esperança.