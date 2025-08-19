Tubarão 50 Anos

Há exatamente cinco décadas, um filme dirigido por um jovem chamado Steven Spielberg mergulhou o público no terror e revolucionou o cinema. Tubarão (Jaws, 1975) não apenas se tornou um fenômeno cultural, mas também redefiniu o conceito de blockbuster, consolidando o poder do suspense e dos efeitos práticos em uma narrativa imersiva.

Baseado no livro best-seller de Peter Benchley, Tubarão conta a história de um grande tubarão branco que aterroriza a pequena cidade balneária de Amity. O chefe de polícia Martin Brody (Roy Scheider), o oceanógrafo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e o caçador Quint (Robert Shaw) partem em uma missão desesperada para matar a criatura. O roteiro, repleto de diálogos afiados e cenas de tirar o fôlego, aliado à direção magistral de Spielberg, transformou um simples thriller em uma experiência cinematográfica inesquecível.

O grande trunfo do filme foi a construção do medo. Spielberg optou por sugerir a presença do tubarão em vez de mostrá-lo constantemente. A trilha sonora icônica do maestro John Williams, com suas duas notas repetidas, tornou-se sinônimo de perigo iminente. O suspense foi tão bem executado que, mesmo sem efeitos digitais, o filme continua assustando gerações.

Jaws foi o primeiro filme a ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em bilheteria, tornando-se o maior sucesso da história até então e estabelecendo o modelo de lançamentos em larga escala no verão norte-americano. Seu sucesso pavimentou o caminho para outros grandes sucessos comerciais como Star Wars e Indiana Jones. Além disso, o filme gerou uma aversão generalizada a tubarões, impactando até a percepção pública sobre a espécie.

Em uma era dominada por CGI (tradução do inglês, Imagens Geradas por Computador), Tubarão prova que o verdadeiro terror está na imaginação - e que um grande filme nunca envelhece. Como diz a famosa fala do personagem Brody: "Você vai precisar de um barco maior." Hollywood, de fato, nunca mais foi a mesma.