Moda é voz

Desde cedo, aprendi que a moda é muito mais do que roupas, cores e tendências. Ela é linguagem, é expressão, é arte viva no corpo. Para mim, cada peça criada e usada carrega uma história — seja a memória de um momento especial ou a ousadia de um sonho que ainda está por vir.

Apesar de lidar com olhares, risadas e inúmeros comentários, também aprendi a lidar com o amor e a emoção de vestir cada peça, cada pulseira, cada calça, cada cinto. Cada detalhe carregava um pouco do meu estilo, um pouco do meu amor e um pouco da minha personalidade.

Entre tendências, tecidos e combinações, encontrei um espaço onde posso ser criativo, ousar e, principalmente, ser autêntico. E é por isso que, a cada dia, me apaixono ainda mais por essa arte que vai muito além do vestir — ela me acompanha, me define e me inspira.

A moda sempre me fascinou porque é liberdade — liberdade para ser quem sou. Cada combinação de tecidos e estilos é como uma página da minha história. É por meio dela que encontro motivação para criar, ousar e inspirar outras pessoas a também se expressarem sem medo.

Acredito que quando vestimos algo que nos representa, não estamos apenas usando tecido: estamos vestindo nossa história, nossa essência e nossa coragem. A moda me ensinou que cada um de nós tem uma voz única — e a minha, eu escolhi vestir e mostrar ao mundo.