Releituras que inspiram

A música é um dos poucos lugares onde a ousadia é não só bem-vinda, mas necessária. E quando bandas de forró pegam canções internacionais para recriar seus sucessos — ou grupos de hardcore fazem versões agressivas de modões sertanejos — estamos diante de mais do que uma curiosidade cultural. Estamos diante de uma poderosa expressão de criatividade, escuta ativa e reinterpretação técnica.

Essas trocas estilísticas parecem brincadeira, e em parte são, mas, por trás delas existe um exercício técnico e sensível: identificar acordes, adaptar compassos, respeitar (ou desconstruir) estruturas harmônicas e, acima de tudo, reinterpretar com personalidade. Para o músico que está em formação, especialmente crianças e adolescentes, essa prática é riquíssima pedagogicamente.

Quando um jovem aprende a ouvir "o que está por trás" de uma música, além do gênero, ele desenvolve uma percepção musical ampla, versatilidade técnica, criatividade sem medo e apreciação plural da música. Essa lógica de transversalidade estética e respeito à diversidade musical é algo que o Instituto de Música Jacques Klein (IMJK) vem promovendo com grande sensibilidade. Dois exemplos emblemáticos são os espetáculos especiais já realizados pelo Instituto: Homenagem a Luiz Gonzaga, com participação de Waldonys — padrinho do IMJK e, por sua vez, afilhado musical do próprio Gonzaga — que uniu sanfona e orquestra em uma celebração emocionante no anfiteatro da Beira mar. Outro foi o tributo à Legião Urbana, com a presença da banda cover Conexão Urbana, no shopping Iguatemi Bosque, promovendo um encontro entre o rock nacional e a formação clássica dos jovens músicos da casa.

Nessas experiências, os alunos do Instituto vivenciam não apenas a técnica, mas o encontro entre gerações, histórias e estéticas musicais diferentes, algo que amplia horizontes e fortalece vínculos com a cultura brasileira em sua totalidade.