Tio Sam x China

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 02.09.2025

Entre tarifaços, melaços, narrativas e investidas vamos escorregando na pista do capitalismo selvagem e sendo domesticados, de um lado com ideologias de direita e por outro com ideologias de esquerda. O fato é que ao que parece, o povo brasileiro está num "mato sem cachorro" ou seria no "meio de uma cachorrada"? Seja qual for o significado dos ditos populares ou das metáforas deste escritor que filosofa, estamos vivenciando mais um período conturbado da História política do Brasil.

Eu que fui um estudante da disciplina Organização Social e Política Brasileira, conhecida por todos como "OSPB" e também aluno de Educação Moral e Cívica, matéria igualmente integrante da grade curricular, sinto-me fortalecido e capacitado ao analisar o complexo estado de coisas que andam movimentando o jogo geopolítico entre guerras, balelas, querelas e até brincadeiras de mau gosto de certos poderosos, que se comportam como verdadeiros "meninos do buchão" que ficam arengando uns com os outros.

Nós que somos da América do Sul ficamos entre a cruz e a espada, o míssil e a missa, o Tio Sam e a China, o azul e o vermelho, a sombra e o espelho, enfim, entre o medo e o arremedo, restando-nos a continuar esperançosos de que Deus seja realmente brasileiro e de que as urnas ou cédulas eleitorais sejam santificadas por votos conscientes e por candidatos nobres, pacíficos e justos. Por enquanto, se correr o Tio Sam pega, se ficar a China come.