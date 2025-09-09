Romper o silêncio

Foto: CARLUS CAMPOS ILUSTRAÇÃO O POVO EDUCAÇÃO 08.09.2025

Falar sobre suicídio ainda é tabu — e justamente por isso, é urgente. O silêncio pode ser tão perigoso quanto o sofrimento não reconhecido. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o suicídio está entre as principais causas de morte entre jovens e adultos. A boa notícia é que, em muitos casos, ele pode ser prevenido.

Prevenir não é só evitar um ato extremo. É criar pontes de cuidado, cultivar escuta e fortalecer vínculos. A escuta ativa, por exemplo, não exige formação técnica — apenas presença genuína. Ouvir com empatia é não interromper, não minimizar o sofrimento, validar sentimentos e evitar julgamentos.

"A escuta ativa, sem julgamentos, pode ser o primeiro passo para salvar uma vida", afirma a cartilha do Ministério da Saúde (2024). Às vezes, o que alguém mais precisa é ser ouvido com atenção e respeito.

A forma como o suicídio é retratado na mídia também influencia comportamentos. A OMS recomenda evitar detalhes sobre métodos, não romantizar o ato e divulgar histórias de superação e canais de ajuda.

A Lei nº 13.819/2019 criou a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Ela prevê ações de conscientização e canais como o Centro de Valorização da Vida (CVV) - Ligue 188. Mas estudos da USP apontam que ainda há limitações. É preciso investir em ações comunitárias, fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), educação emocional nas escolas e formação continuada de profissionais.

A rede de apoio pode incluir familiares, amigos, professores, profissionais da saúde e líderes comunitários. O importante é que a pessoa em sofrimento saiba que não está sozinha.

Prevenir o suicídio é um compromisso coletivo. Que este texto seja um convite à empatia, à escuta e à esperança.