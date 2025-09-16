Coluna social

Quem esteve ontem, no Bom Jardim, foi Chico Furuca. Por lá, também Maria das Broas, José Arribação e Josefa da Farofa; todo mundo comeu à vontade, já que a mesa por lá, é sempre farta. Já no Conjunto Ceará, no fim de semana passado, teve forró do arrochado; Maura Celestino varou a noite, de sexta pra sábado tomando umas, nas rodas de amigos, conversando com as amigas e rodopiando muito; e é claro que a tesoura comeu. "Afinal, ninguém é de ferro!".

Na Barra do Ceará, reuniu-se o grupo dos pançudos do futebol; a bola rolou, com a animada narração de Josa do Maraca, que veio do Maracanaú, exclusivamente, para contar a história da contenda. A peleja terminou no zero a zero, pra não estragar o rega-bofes, que se deu logo após a partida!