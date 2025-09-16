Coordenadas poéticas 085

Foto: Carlus Campos
Ilustração O POVO Educação 16.09.2025
Começo com mar no nome
sou Sabiaguaba idílica,
dunas flanantes,
jangadas, jangadeiro, portuário.
Sou la femme bateau,
uma ponte metalizada,
uma ponte vermelha
e um pôr do sol titânico.
Sou o bode no meio da praça,
uma árvore de redes,
o canto de Natal no São Luís,
uma catedral tocando o céu.
Sou Raquel sentada na praça,
a rendeira concreta,
uma caixa d'água no
Jardim América,
outra de peixinhos
em outro ponto,
um dragão aquático.
Sou a barra da saia de Leonilson,
o caleidoscópio de
Chico da Silva,
o mercado cheio de artes,
as Iracemas espalhadas
por todo canto.
Sou uma praça verde,
uma bailarina translúcida na coxia do teatro,
o sebo Geraldo,
as feiras de frutas, verduras e estampas florais.
o brechó na lagoa do São Cristóvão.
Sou o Circular II
cortando a noite,
uma avenida luminosa,
tocando "Verônica Decide Morrer",
a gaitada das caricatas.
Sou karaokê no Snake,
mesas e bares por todo lado,
mais uma saideira
de cerveja gelada,
muitos gostares
Sou o Paranjana e todos os nomes originários,
Jangurussu, Mucuripe
e o nome do rio
que me atravessa de cabo a rabo
as serras ao longe,
à espera do sol esfriar
para brincar,
jarrão no centro,
cana-de-açúcar e o pastel.
Sou uma divisa:
superprédios, supercarências.
Não só carências:
artes pulsantemente verdadeiras.
Sou as memórias que me fazem
e as pérolas que guardam
as andanças no dia
e na noite
E então… valha…
sinto que esqueci de algo.
Você pode me lembrar?
O que mais eu sou?
Sou orla marítima,
sol, palmeiras,
e poesia.
Ôpa! Tenho mais informações pra você.
Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.