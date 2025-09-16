Coordenadas poéticas 085

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação 16.09.2025

Começo com mar no nome

sou Sabiaguaba idílica,

dunas flanantes,

jangadas, jangadeiro, portuário.

Sou la femme bateau,

uma ponte metalizada,

uma ponte vermelha

e um pôr do sol titânico.

Sou o bode no meio da praça,

uma árvore de redes,

o canto de Natal no São Luís,

uma catedral tocando o céu.

Sou Raquel sentada na praça,

a rendeira concreta,

uma caixa d'água no

Jardim América,

outra de peixinhos

em outro ponto,

um dragão aquático.

Sou a barra da saia de Leonilson,

o caleidoscópio de

Chico da Silva,

o mercado cheio de artes,

as Iracemas espalhadas

por todo canto.

Sou uma praça verde,

uma bailarina translúcida na coxia do teatro,

o sebo Geraldo,

as feiras de frutas, verduras e estampas florais.

o brechó na lagoa do São Cristóvão.

Sou o Circular II

cortando a noite,

uma avenida luminosa,

tocando "Verônica Decide Morrer",

a gaitada das caricatas.

Sou karaokê no Snake,

mesas e bares por todo lado,

mais uma saideira

de cerveja gelada,

muitos gostares

Sou o Paranjana e todos os nomes originários,

Jangurussu, Mucuripe

e o nome do rio

que me atravessa de cabo a rabo

as serras ao longe,

à espera do sol esfriar

para brincar,

jarrão no centro,

cana-de-açúcar e o pastel.

Sou uma divisa:

superprédios, supercarências.

Não só carências:

artes pulsantemente verdadeiras.

Sou as memórias que me fazem

e as pérolas que guardam

as andanças no dia

e na noite

E então… valha…

sinto que esqueci de algo.

Você pode me lembrar?

O que mais eu sou?

Sou orla marítima,

sol, palmeiras,

e poesia.