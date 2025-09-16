Espaço dos correspondentes escolares do Programa O POVO Educação 2021. O programa reúne 140 jovens estudantes do ensino fundamental das redes pública e privada de Fortaleza. Os correspondentes participam de oficinas nas quais aprendem a editar jornais, roteirizar podcasts e apresentar programas de rádio, entre outras atividades
Atribui-se a Evelyn Beatrice Hall, interpretando o pensamento de Voltaire (François-Marie Arouet), com influência posterior de Karl Popper, a recomendação de que "devemos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante, e exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e qualquer incitação à intolerância seja considerada criminosa".
Nesse sentido, mas sem censura prévia, TV, rádio, portais e imprensa em geral (sérios, comprometidos com os fatos), não deveriam dar relevância, holofote, palco e muito espaço para traidores da pátria, golpistas, entreguistas, fascistas, autoritários, ditadores, tiranos, promotores de ódio, ignóbeis, biltres, cretinos, basculhos, charlatões, embusteiros, trapaceiros, farsantes, bucaneiros, chantagistas, delinquentes, sociopatas, covardes, negacionistas, inelegíveis e similares!
