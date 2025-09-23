Foto: CARLUS CAMPOS educacao2209

Os opostos não se atraem.

Eles se distraem...

Precisamos parar de querer dividir a vida com quem é o absoluto oposto de nós, alguém que não tem os mesmos sonhos, princípios e desejos.

Não há projetos em comum, apenas a falsa sensação — e o conceito — de que são "almas gêmeas".

Mas, no dia a dia, não há absolutamente nada que justifique o "estaremos juntos", a não ser uma ideia romântica.

Pense comigo:

Você ama voar e se apaixona por quem ama o mar...

Na teoria, é lindo um peixe namorar uma águia.

Na prática, a águia come o peixe.

Quem, no final, vai sair ferido, anulado e/ou cancelado dessa história?

A gente precisa ter perto da gente quem soma, quem tem ideias em comum.

Não é sobre ser igual (nenhum ser humano é), mas é sobre caminhar na mesma direção.

Porque, senão, a vida vai passando... alguém vai se anulando, enquanto o outro vai se realizando, crescendo e tentando ser feliz.

(Às vezes, os dois são infelizes juntos.)

É injusto.

É atraso de vida.

É perda de tempo.

Você pode se sentir atraída por quem não tem absolutamente nada a ver contigo.Mas tentar construir uma "eternidade" pode te arruinar — e o tempo não é algo que se possa voltar.

Por isso, pare para pensar: sua relação tem algo a ver realmente com você?

Ou é só a espera pelo que nunca foi nem será?

Porque é quase certo que isso vai gerar feridas, tristeza e culpas pelo tempo que alguém "perdeu", enquanto o outro só cresceu — e, provavelmente, ainda usou você de escada.

Seja peixe.

Seja águia.

Seja o próprio mar.

Seja o que você quiser.

MAS...

Solte a mão de quem não está indo na mesma direção.

Não ande com quem só vai

te anular.

Faça por você.

Vai valer a pena.