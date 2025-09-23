Foto: CARLUS CAMPOS
Os opostos não se atraem.
Eles se distraem...
Precisamos parar de querer dividir a vida com quem é o absoluto oposto de nós, alguém que não tem os mesmos sonhos, princípios e desejos.
Não há projetos em comum, apenas a falsa sensação — e o conceito — de que são "almas gêmeas".
Mas, no dia a dia, não há absolutamente nada que justifique o "estaremos juntos", a não ser uma ideia romântica.
Pense comigo:
Você ama voar e se apaixona por quem ama o mar...
Na teoria, é lindo um peixe namorar uma águia.
Na prática, a águia come o peixe.
Quem, no final, vai sair ferido, anulado e/ou cancelado dessa história?
A gente precisa ter perto da gente quem soma, quem tem ideias em comum.
Não é sobre ser igual (nenhum ser humano é), mas é sobre caminhar na mesma direção.
Porque, senão, a vida vai passando... alguém vai se anulando, enquanto o outro vai se realizando, crescendo e tentando ser feliz.
(Às vezes, os dois são infelizes juntos.)
É injusto.
É atraso de vida.
É perda de tempo.
Você pode se sentir atraída por quem não tem absolutamente nada a ver contigo.Mas tentar construir uma "eternidade" pode te arruinar — e o tempo não é algo que se possa voltar.
Por isso, pare para pensar: sua relação tem algo a ver realmente com você?
Ou é só a espera pelo que nunca foi nem será?
Porque é quase certo que isso vai gerar feridas, tristeza e culpas pelo tempo que alguém "perdeu", enquanto o outro só cresceu — e, provavelmente, ainda usou você de escada.
Seja peixe.
Seja águia.
Seja o próprio mar.
Seja o que você quiser.
MAS...
Solte a mão de quem não está indo na mesma direção.
Não ande com quem só vai
te anular.
Faça por você.
Vai valer a pena.
