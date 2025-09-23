Pouco se fala das portas dos banheiros de bar

Espaço dos correspondentes escolares do Programa O POVO Educação 2021. O programa reúne 140 jovens estudantes do ensino fundamental das redes pública e privada de Fortaleza. Os correspondentes participam de oficinas nas quais aprendem a editar jornais, roteirizar podcasts e apresentar programas de rádio, entre outras atividades
Dia desses tive uma experiência quase catártica ao juntar uns goles de cerveja com umas idas ao banheiro. Não foram apenas pit stops para aliviar a bexiga que sacudia para esvaziar; foram momentos de imersão e concentração plena.
Desde já, um tanto atrasada, peço perdão às possíveis pessoas que ansiavam na porta, na fila. Tantas escritas, recados, autoajuda fragmentada e revigorante! Voltei imediatamente aos tempos de escola, nos quais as portas de banheiros (outrora não de bar, mas da escola) também mandavam seus recados sigilosos e, ao mesmo tempo, gritantes, confidenciais e sortudos, na esperança de que alguém os lesse. Escrever anonimamente o que a cabeça e o coração estão cheios alivia em algum instante.
Ainda assim, mas não menos importante, pouco se fala das portas de banheiros.
Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.