30.09.2025

Quem disse isso, uma vez, foi um velho passarinho que eu gosto de ler: Manoel de Barros, que tanto escreveu poesia sobre quintais, infâncias e coisas com cheiro de casa de vó. O cheiro de café, de feijão novo, de pimenta-de-cheiro, de cheiro-verde, de vela acesa no altar pra Nossa Senhora (das Graças).

"O tempo só anda de ida"... e, quando o tempo começa a riscar com mais força seus vincos no rosto das pessoas que a gente ama, a embranquecer-lhes os cabelos sem mais pudor algum, é aí que o medo da morte começa a rondar, a arrepiar a espinha da gente... né?

Um medo de nunca mais o beijo, nunca mais o catar de cabeça, nunca mais o "Deus te faça feliz" atendendo ao pedido de "benção".

Nessa mesma toada, o poeta continua dizendo que é isso mesmo a vida, "a gente nasce, cresce, envelhece e morre" e que "pra não morrer, é só amarrar o Tempo no Poste". Aí ele revela que a "ciência da poesia é isso: amarrar o Tempo no Poste".

Eu acho que a avó da gente está a vida toda fazendo isso, sabe? Amarrando o tempo, como quem faz um crochê, uma renda, um filó... O tempo pensa que está passando só de ida, mas ele vai ficando também, em poesia.

Que bordado de tempo bonito a senhora deixou na vida de tanta gente, Maria de Lourdes Damasceno, Dona Lourdes Parteira do Pirambu, Vó Lourdes!

Muito obrigado por tudo.Deve ter um lugar onde as pessoas boas se encontram de novo. Até um dia, vó!