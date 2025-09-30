Apoiar ou não um processo de anistia para pessoas condenadas por tentativa de golpe contra a democracia leva-me a pensar na grande quantidade de votos que são sufragados nas urnas eletrônicas e que poderiam também ser anistiados.

Eleitores conscientes, eleitores comercializados pelo quociente eleitoral, eleitores hipnotizados pelas redes sociais e pelas redes de intrigas, eleitores engabelados por falsas promessas ou por fartas conversas fiadas, eleitores com um olho nas pesquisas e outro na tecla verde ou branca, enfim, eleitores de todos os matizes votantes que vão exercendo os seus deveres cívicos e políticos, devem ter seus votos anistiados por possíveis omissões, por ignorância partidária, por necessidade financeira, por revolta momentânea, por ingenuidade midiática, por falta de melhores quadros na disputa, por causa da memória curta ou por uma série de outros motivos que garantam um pedido de anistia geral e irrestrita para todos os votos.

Afinal de contas, no Brasil ainda está faltando um novo MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização Legislativa, capaz de educar o caráter de quem vota e de quem será votado para legislar; de elucidar consciências para discernir entre candidatos corruptos e não corruptos; pois a maioria do eleitorado não tem culpa por ainda não ter a capacidade de votar com a razão, em vez do coração ou do tostão.