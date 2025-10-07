O indiozinho Guary

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, em 07.10.25

Guary era um indiozinho pitaguary de uns oito anos. Muito esperto, Guary falava como gente grande! Discutia assuntos adiantados para sua idade. Um dia, ele se encontrou à beira do açude com outros corumins e começou a puxar conversa:

- Gente, vocês precisam ver como está o cacique! Está cabisbaixo, triste, melancólico!

- E o que houve? - perguntou uma menina de cabelos entrançados.

- Ah, vocês não sabem? Ele esteve em Brasília, um lugar desses bem distantes, e descobriu que nossas terras ainda vão demorar um tempão para serem demarcadas.

- Meu Deus Tupã, isso vem de longe! - lastimou-se um indiozinho coxo.

- É, a luta vem de muito longe! Até os mais velhos já falavam sobre isso. - falou Guary.

E assim continuaram conversando e lamentando que, na comunidade, não houvesse melhores escolas e atendimento de saúde. Por fim, Guary chamou todos para a mangueira bicentenária, e foram brincar um pouco. Depois voltariam a conversar sobre assuntos de índio grande. Guary iria conversar mais com o pajé e com o cacique para se inteirar melhor e discursar bem e mais. Aliás, Guary gostava mesmo era de discursar. Não podia ver um bom galho daqueles deitado que logo pulava nele. Dali improvisava discursos e animava os outros meninos.