E se, por um instante, hoje fosse seu último dia aqui. O que você teria feito de bom? Afinal, todos nós somos passageiros neste lugar e, em breve, voltaremos ao pó. A vida passa num instante, num piscar de olhos, a gente remasteriza muito as coisas e nem percebe que nós já conquistamos muito, e, muitas delas está na nossa frente e a gente não percebe.

Por um milésimo de segundo, por 1 minuto, a sua vida passa por um flashback, de tudo que aconteceu e até lá, o que muitas pessoas irão reagir sabendo que você morreu? Aquele único dia teria sido o último momento, o último milésimo de segundo junto com você, será que teriam aproveitado? Será que sua mãe teria beijado você mais ainda? Será que seu pai teria dado mais abraços e falado que lhe amava? Será que seus irmãos teriam perturbado por mais alguns minutos? Será que seu gato teria aproveitado mais um tempinho no seu colo? Será que seus únicos amigos iriam desfrutar mais o tempo com você? Será que as outras amizades iam apreciar mais o tempo para falar com você? A vida passa rápido, e, em um único minuto, tudo muda e não volta. Aproveitem cada segundo com a pessoa que vocês gostam, pois, um dia, não terá mais como aproveitá-la novamente.