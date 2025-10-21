Me olhando no espelho, pensei: "Será que deveria usar corretivo?"

Não sei. E blush, para ficar com as bochechas rosadas, combinando com a primavera? Talvez... Base? Não.

A pele lembra minha idade, lembra que sou jovem e tenho muito a viver.

Corretivo não vou passar, porque minhas olheiras lembram que, apesar de jovem, tenho a alma cansada e o espírito livre, que precisa parar de se conter.

Blush não vou usar, porque apesar de gostar muito da primavera, minhas bochechas não avermelhadas lembram que sou verdadeiramente outono.

Rímel também não, pois sei que meus olhos vão se fechar, por estarem pesados demais para carregarem cílios bonitos. Sei que não devo alisar meus cabelos, porque apesar de gostar da sensação de leveza, meus cabelos anelados lembram um pouco da minha tataravó negra, que tivera filhos com um alemão.

Vestido não vou usar, não sou o tipo do estereótipo feminino.

E bermuda também não, porque mesmo não sendo o estereótipo de menina frágil, continuo sendo uma mulher empoderada.

Por fim, não vou usar nem uma bolsa ou mochila, já que o peso que eu carrego como mulher, diariamente, já é o suficiente.