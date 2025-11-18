Bem me quer, mal me quer

Foto: CARLUS CAMPOS educacao_1811

O amor, o bem-querer e todos os outros bons sentimentos devem ser sentidos com liberdade, certo? Acredito que sim. Mas isso não significa que aquela pessoa que tanto gostamos vá sentir o mesmo, não significa que vá existir reciprocidade.

Quando não existe reciprocidade, o gostar, o carinho, o amor começa a murchar e isso me lembra uma flor arrancada do pé e colocada dentro de um vaso. Ela é deixada de lado, começa a perder o brilho, e suas pétalas caem até não sobrar mais nada.

Tentando evitar o sofrimento, algumas pessoas preferem não sentir e compram flores de plástico. Lembra da música famosa? Dizem que "as flores de plástico não morrem", e é verdade! Elas não morrem porque nunca estiveram vivas, nunca sentiram o quão gostoso é gostar de alguém, mesmo sem reciprocidade.

Então, eu prefiro perder todas as minhas pétalas do que viver como uma brilhante flor feita de plástico. Perder as pétalas faz parte, é o privilégio de quem está vivo.