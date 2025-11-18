Força disfarçada de cansaço

Você é forte, só está cansado.

E é verdade… eu sou forte.

Mas, às vezes, essa força pesa.

O dia a dia tem me machucado tanto,

as situações, as palavras, os silêncios.

Tudo parece me ferir um pouco mais a cada dia.

As palavras das pessoas, que muitas vezes saem sem pensar,

me desmotivam, me fazem questionar se estou indo pelo caminho certo.

Tem dias que eu só queria um pouco

de compreensão,

um pouco de carinho, alguém que dissesse:

"Eu entendo o que você está passando."

Mas aprendi que nem todo mundo vai entender.

Nem todo mundo vai cuidar de mim como

eu gostaria.

E, mesmo assim, eu sigo.

Porque a vida não para, e eu também não posso parar.

Eu tenho que viver por mim,

encontrar em mim mesmo o motivo

pra continuar.

Ser quem eu sou, sem precisar provar nada pra ninguém.

Ser quem eu sou, mesmo que o mundo

não entenda.

E talvez seja isso que é ser forte:

não é nunca cair,

é levantar mesmo quando o coração

está cansado.

É olhar pra frente, mesmo com os olhos cheios de lágrimas.

É seguir acreditando, mesmo quando parece que não há mais motivo.

Eu sou forte, sim…

mas também sou humano,

e, tudo bem se às vezes eu me sentir cansado.

O importante é que, no fim de tudo,

eu ainda escolho continuar

por mim, e por tudo o que ainda quero ser.