Trago sua humanidade de volta

Mesmo a leitora e o leitor que não gostam de matemática vão entender...

Se dividíssemos toda a riqueza do mundo entre os seres humanos, cada pessoa teria aproximadamente R$ 6.500 por mês. Eu recebo R$ 10.500, então, em vez de sonhar em ganhar na Mega-sena ou de planejar investimentos mais rentáveis, eu deveria pensar em como doar os 4 mil que ganho a mais, já que devem estar fazendo falta a outras pessoas.

— Que absurdo é esse, Eduardo?! — a leitora e o leitor perguntam, usando a palavra da moda.

Considerando que aproximadamente 84% dos brasileiros são cristãos e que João Batista, preparando a vinda de Cristo, disse que "quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira" (Lucas 3:11), a ideia não parece tão estranha, é até muito cristã.

Foi assim que fez Nininha, quando era menina, não com uma túnica, mas com seu casaco. Brincando de roda com as crianças de uma favela atendida pelas aulas de catecismo do convento em que estudava como interna, Nininha percebeu que uma criança do seu tamanho estava toda arrepiada de frio. Vendo aquilo, deu seu casaco do colégio para a menina e ficou feliz por ter resolvido o problema. Ao voltar ao colégio, uma das freiras a chamou e disse: "Nininha, seus pais lutam com tanta dificuldade e você dá o seu melhor casaco do uniforme do colégio?! Por que você não deu o de flanela, que vestia por baixo?". Nininha respondeu: "Sempre escutei lá em casa, e aqui também, que devemos dar o nosso melhor. Por que não me explicaram direito?".

Ah, 178 milhões de cristãos do meu Brasil, Jesus Cristo explicou direito: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus" (Mateus 18:3).

Então, atenta leitora e leitor, será que consegui trazer a sua humanidade de volta?