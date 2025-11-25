Foto: Carlus campos Ilustração O POVO Educação, 25.11.2025

Fez-se um vazio onde antes não se conhecia o oco. Infeliz quem conhece o todo pela primeira vez, porque, em qualquer falta, há-se areia escorregadia, que dilui-se na água, na intenção de suprir a falta. Mas volume não preenche, e, quanto mais se procura, mais se depara com o deserto do sentir e com o oásis de promessas do futuro desfeitas pelo toque do real. Antes se tinha tudo, ou se foi coagido a pensar que sim?

Nunca houve tanta sede num coração, que antes pensava estar inundado. Talvez, sempre foram tempos de seca, com a falsa sensação de ser suprido pelo serenar do fim de tarde. É o que acontece quando se aceita o mínimo, a menor das garoas preenche um mar inteiro. Que mais parece um lago para aqueles que conseguem enxergar fora das lentes ludibriadas.

A sensação hiperbólica de afogamento, que, após o vislumbre, torna-se no eufemismo liquefeito em areias volúveis do destino. Tudo escorre pelos dedos como areias na garoa, e, para quem sente, deve-se abraçar o efêmero antes julgado como eterno. Quando se perde, nada mais resta do que aceitar a incompatibilidade dos seres, palavras são apenas. Lida-se com a falta, até que novos vazios sejam descobertos, e novos espaços preenchidos por areias do tempo, do momento e do ser, torcendo para que não se dilua pelas águas do tanto sentir.

Entre corações, nada é substituível, apesar das tentativas vãs. Mas, para a próxima queda, apreciem os estuários, e que fiquem as marcas da lembrança de não tentar suprir uma falta insaciável com areias que não são as mesmas da primeira vez.