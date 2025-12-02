Espaço dos correspondentes escolares do Programa O POVO Educação 2021. O programa reúne 140 jovens estudantes do ensino fundamental das redes pública e privada de Fortaleza. Os correspondentes participam de oficinas nas quais aprendem a editar jornais, roteirizar podcasts e apresentar programas de rádio, entre outras atividades
O telefone pegou-a de surpresa. Atendeu com impaciência, os olhos presos a um livro que tinha nas mãos. Uma história policial que não conseguia parar de ler. Era bom estar sozinha, lendo um livro de suspense numa noite de ventania. O sábado já estava quase no fim e ela ali, presa àquelas páginas. O som do telefone era uma intromissão, um estorvo. Atendeu em contragosto.
Do outro lado da linha, Clara, sua vizinha, pedia ajuda. Disse ter visto alguém estranho entrando no quintal. O vento, naquele instante, soprou mais ameaçador. Vestiu um casaco e calçou os sapatos. O quintal úmido, exalando perigo, contrastava com o silêncio do ambiente. Acessou o quintal de Clara por uma passagem que havia no muro. Seguiu até a cozinha e encontrou a porta aberta. O coração acelerou; chorava, mas não queria demonstrar. Na cozinha, achou Clara sentada no chão, trêmula. Ela murmurou: "Ele está de volta." Nesse instante, uma rajada mais forte fez as janelas estralarem, como se a noite guardasse segredos sombrios...
Clara tremia no chão, sem forças para falar. O vento apagou as luzes, e um barulho metálico ecoou no quintal. Pela janela viam uma sombra se aproximar. A voz rouca sussurrou "eu voltei". Era o antigo morador da casa, desaparecido havia anos, conhecido pelas histórias sombrias que rondavam o bairro…
