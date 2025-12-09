Da rede à teia

Quando era novo, a geração mais velha gostava de deixar claro sua desaprovação pelo tempo que os mais jovens passavam na internet. Nós, claro, desdenhávamos dessa noção: "quem leva a sério esse papo de velho chato?". Víamos toda a noção como um exagero, afinal, "usar internet" não era uma atividade singular, todos a usavam para diferentes fins. Para a maioria era um espaço de interação com nossos amigos do dia a dia, para alguns era lugar de socialização com comunidades e subculturas que se formaram ali mesmo para discutir interesses similares. Para outros era também local de criatividade, divulgação de ideias e, claro, entretenimento também. O espaço virtual era como um oceano de sites, fóruns e blogs com objetivos e estéticas diferentes, acessíveis de um cômodo da nossa casa, trabalho ou lan house.

Porém, não é necessária uma percepção tão aguçada para perceber que o contexto hoje é outro. A internet centralizou-se, todos agora ocupamos os mesmos "espaços" e quem os controla percebeu que ganha muito se nos mantiver cativos pelo máximo de tempo possível, independente de nosso bem-estar. Afinal, que escolhas temos? Quando foi a última vez que você visitou um site que não fosse uma das três grandes redes sociais ou um aplicativo de compras? Nessas redes, quantas horas por dia você passa vendo publicações, que um algoritmo escolhe por você, de pessoas que você não conhece nem vai lembrar-se em poucas horas?

O que era meramente um lugar, uma rede, tornou-se uma complexa teia projetada para nos capturar e alimentar-se do nosso tempo. Não somos mais usuários, somos o produto leiloado a quem pagar mais para aparecer em nossas telas. A internet não está mais contida em um cômodo da nossa casa, nos acompanha a toda hora e lugar, é nosso primeiro bom dia e nosso último boa noite. E não existe mais geração que escape: toda desaprovação é engajamento.