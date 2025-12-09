Não sou obrigada a nada

Admiro quem vive assim, com leveza na alma e coragem nas palavras. Dizer é simples, mas viver essa verdade exige força. É renunciar às expectativas alheias, escolher-se em silêncio, respirar fundo e dizer "não" quando o mundo inteiro espera um "sim".

Sentir-se livre do peso das obrigações é um sonho raro. Não falo de fugir de tudo, pois vivemos em sociedade e temos muitas obrigações. Mas é lindo quem sabe reconhecer que há instantes e tarefas que não precisam ser aceitas, que negar também é um ato de amor-próprio.

Em um tempo de modinhas e trends, ser autêntico é quase um ato de resistência. E não, não é fácil. Mas o autoconhecimento, a terapia e até as dores que nos atravessam ensinam que somos os autores da nossa história, e que viver para agradar os outros é o mesmo que desistir de si.