Em minhas aulas de Produção Textual, eu sempre disse aos meus alunos que o segredo para escrever bem consistia apenas em duas coisas: ler muito e escrever bastante.

Ler textos variados (notícias, contos, reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e até bulas) ajuda a identificar características dos gêneros, a ampliar o vocabulário e conhecer estilos variados de escrita, entre outras coisas. Também aconselho a ler os clássicos e não resumos deles, para que o leitor possa ter a sua própria visão da estética e da sociedade da época e não de quem resumiu a obra.

A prática da escrita leva à análise, reflexão, ajustes, o que, consequentemente, proporciona um aperfeiçoamento. Aquela máxima de "escrever é 1% de inspiração e 99% de transpiração" quer dizer que a sua ideia inicial pode ser burilada, decantada, descartada, aperfeiçoada, ampliada. E isso é trabalhoso (seria esse o motivo de algumas pessoas não gostarem de escrever?).

Mas produzir textos exige muito mais. É preciso sentimento, seja ele qual for: angústia, revolta, tédio, alegria, tristeza, solidão... É necessário conectar-se consigo mesmo. E com o mundo. Deve-se ter vontade de dizer algo e atentar aos múltiplos sentidos das palavras.

Escrever é propósito, é saber que somos responsáveis, em parte, pelo que dizemos, porque o resto é com o leitor. E como é satisfatório, por vezes, descobrir os múltiplos sentidos que os leitores dão aos nossos textos. Quer experimentar?