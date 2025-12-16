Ao tempo, tempo

Tente descrever uma situação traumatizante no momento em que ela está acontecendo, certamente falharás. Dê a devida distância aquilo que parece estar muito perto, rapidamente poderá ver tudo com mais clareza. Empenhe esforço em alguma tarefa que pareça difícil de início, tornando a prática um hábito, verás que seus erros te deixaram mais esperto.

Da mesma forma acontece com situações emocionalmente problemáticas, em que parece que está tudo acabado, e que não temos tempo para consertá-la, tente se distrair até dormir, e, ao amanhecer, apenas por ter dado tempo ao tempo, você começará o processo de aceitar e mudar aquilo que na noite anterior não tinha mais solução.