Momento de saudades

Cinquenta e cinco anos, eu trago!

Muitas recordações de meus colegas

Do pastor Antônio Gomes Santiago

Lembrar da Darcy, meu intelecto sossega

O Chico Dantas, por onde anda?

Que aos encontros, não comparece

Sargento Helder, Base Aérea, sua demanda

Benício! O bacurau, em cultos baianos, faz prece

O Frei Caneca, anda sumido

Seu nome é Péricles Correia Lima

Já o colega Soares, sem apelido

O Hamilton, futebol era, seu clima

Hélio Almeida, o pau de derrubar atas

Diferente do colega, Calado

De voz, incoerente para serenatas

E João Matos, calmo e delicado

Cadê o colega e veterano, Almeidinha?

Que da turma, recebeu empurrão

Da cadeira de Economia, uma ajudinha

Para se livrar da cruel jubilação

E o padeiro Edísio, por onde andará?

Luciano Guilherme, um outro sumido

Lima Verde, P. Dias e Zélia, diferentes Orixás

Mozart, Celestino e Aury, os distraídos

Saint Clair e Sérgio Luiz, sem notícias

Talvez! Do restante da turma, não distantes

Sílvio Telmo e Valdemar, sem malícias

Wilson Xavier Ribeiro, nada de arrogante

Explorando o meu curto raciocínio

Visualizei, meus colegas, aqui citados

Usando meu poético tirocínio

Sinto-me neste momento, regozijado.

Aos agrônomos de 12/1970

Meus afetuosos abraços!