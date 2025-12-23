A casa não-lar

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 23.12.2025

Quando o primeiro lar não é um lar, tenta-se buscar o lar nos outros. Então, vagueia por aí, carregando um olhar infantil e inocente, em busca de um amor insubstituível. Por falta dos amores dos primeiros que deveriam fazê-lo no mundo, tenta construir teus próprios muros de isopor, que se desfazem no primeiro contato com as maldades do ser.

E, aos poucos, os muros tornam-se de tijolos, na tentativa vã de dissipar tanto sentimentalismo, reforçados pelo concreto da decepção em forma de gente que se faz de gentil.

Apesar da rigidez dos exteriores, os cômodos são frágeis, com a estrutura pueril formada por dedos pequenos engatinhando na motricidade motivada pelo afeto escasso. Muito se doa e pouco se ganha, e os cômodos nunca tomam a forma devida.

O ciclo continua entre destruição e reconstrução, mas o temor dos outros vem apenas quando (de repente) se vê flutuando no céu como se fosse um pássaro e atravessando a rua com passo tímido. Afinal, nunca se observa o muro do vizinho para além do olhar.

A casa só se torna uma casa quando se escolhe aqueles que a tornam um lar. E, então, as vinhas cobrem os muros, colorindo com flores da autoestima. E aquela criança volta a seguir a sequência lógica do envelhecimento. O amor da escolha a permite crescer mais que o mundo todo. Das mãos infantis até as senis, tem-se, assim, o lar. O substantivo que só se constrói no coletivo.

Nunca mais vi aquela casa inóspita. As rachaduras cobertas, não mais sozinhas, são amparadas por mãos de cuidado, não capazes do destruir, mas de florescer. Vi(vi), pela primeira vez, a construção de um lar.