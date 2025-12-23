Felicidade mesmo assim

O mundo "se acabando" lá fora, e eu aqui escrevendo que 2025 está sendo um dos melhores anos da minha vida? Sim, eu posso dizer e sentir felicidade dentro do caos. E isso não significa que não existam problemas na minha vida; significa que aprendi que a vida nunca será perfeita, que sempre teremos altos e baixos, mas ainda assim posso sentir que tive um bom ano.

Vivi quase uma vida inteira me escondendo, pois sentia medo de tudo: fazer novas atividades, permitir erros, gostar e sentir orgulho de mim? Era quase impossível. Eu precisei passar por tragédias para começar a cuidar da minha saúde mental e ter coragem de viver. Comecei tentando aproveitar a vida para homenagear meus pais, levados pela pandemia de Covid-19. Foi e ainda é difícil, mas as cores aparecem quando queremos enxergá-las.

Este ano eu comecei a colher os frutos. Estar digitando este texto e ter coragem de compartilhá-lo com outras pessoas tem sido uma das maiores vitórias da minha vida. Participar de corridas, sabendo que não serei a primeira colocada, ou simplesmente sentir paz com os meus sentimentos, está fazendo toda a diferença.

Hoje, e só hoje, posso dizer que estou gostando da minha vida. Gosto dos meus relacionamentos, do meu trabalho, do meu corpo... estou gostando de quem me tornei. Acho incrível sentir isso.

Sou totalmente contra a felicidade tóxica; não estou escrevendo este texto achando que me sentirei assim todos os dias. Porém, tenho consciência de que podemos ser felizes na imperfeição. Eu posso viver dentro de um mundo cheio de problemas, ter uma saúde mental frágil, mas também posso me sentir orgulhosa e feliz por estar aproveitando a vida.

Acho importante viver antes de morrer.