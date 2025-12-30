Palavras de Deus

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 30.12.2025

Eu estava lendo "O livro dos abraços", do Eduardo Galeano, quando me deparei com um texto ? Teologia/3 ? em que Deus era o narrador: "Adão e Eva eram os primeiros seres humanos que nasciam de minha mão, e reconheço que tinham certos defeitos de estrutura, construção e acabamento". Achei curioso, pois tudo o que nos foi revelado sobre Deus foi em terceira pessoa. Nunca lemos, de fato, a versão dele. Nunca ouvimos a voz dele. Sempre foi alguém falando em seu nome.

Se o que se diz a respeito do Criador são as palavras dele, é uma questão de fé. Há quem não creia na existência dele, por esse mesmo motivo.

Penso que ser Deus, mesmo com todos os poderes que Ele tem, não deve ser fácil. Sempre ouvindo súplicas, questionamentos, até acusações de coisas que não fez e sendo culpado pelas atitudes dos outros.

Há também quem o agradeça, louve, exaltando seus feitos divinos e seu poder. E aqui eu sempre questionei: seria Deus esse ser vaidoso que quer ser idolatrado, glorificado, amado acima de todas as coisas?

Se pudéssemos ouvi-lo, o que será que Ele diria? Aliás, Deus é Ele ou Ela? Será que se Deus nos dissesse algo, compreenderíamos suas palavras? Daremos crédito a elas ou duvidaríamos como muitos fazem com teologias e teorias científicas?

O Deus de Galeano, em sua narrativa, é insone há milênios, mas diz que ama dormir, pois quando dorme, sonha e se transforma no que quiser…

Estamos sempre buscando o divino em nós, a tal "imagem e semelhança", mas supomos encontrar o humano na divindade?