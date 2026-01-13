Pés na areia

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO EDUCAÇÃO, 13.01.2026

A menina brincava justo aos meus pés, olha só! Só a notei pela areia, que me chamuscava os pés com sua aspereza torpe. Precisei olhar duas vezes; minha visão, limpa pela vaidade artificial da cidade, insistia em extirpá-la da paisagem. Forcei o torso para encarar aquela figura tênue. Tímida e muda, brincava na areia com os dedos, inerte aos severos ruídos e passos. Curvei-me mais um pouco. Queria observar de perto aquele punhado de inocência cativa. Levantei os olhos e vi uma mulher de cócoras, conduzida ao gosto férrico dos pequenos golpes de metal enterrados na areia salobra; juntava-os num saco. Pelo contato visual que mantinha com a cria, de uma proteção crua, pude determinar que fosse a mãe da menina.

Enfim, a menina saiu dos meus pés. Seguia a mãe pelo cheiro. Conforme a mulher avançava, a menina pulava com agilidade de um pássaro, de canto a outro. Manipulava aquela região como se fosse sua; conhecedora da natureza íntima daquela terra encharcada de umidade e sal, trepidada pelo afago do vento.

Seguia mansa, constante à sua simplicidade. Empurrava os dedos com a força necessária para fazer o pano de areia escrever sua história em figuras gigantes e amorfas; como se pensasse grande e o mundo dos sentidos não fizesse jus à sua compreensão.

Pouco a pouco, a mulher foi seduzida pelo odor ocre do metal salgado para longe e, nessa mesma medida, a figura da menina foi diluída sob os pés da multidão.