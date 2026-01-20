Criatividade como instinto

Algo me emociona profundamente em ver bonequinhos de madeira e barro que nós, humanos de diversos povos e culturas ao redor do mundo, criamos a dezenas de séculos atrás. Em um período onde sobrevivência era algo tão crucial, o que levava alguém a usar dos poucos materiais que encontrava na natureza para fazer "coisinhas" sem nenhum uso prático? Simplesmente porque podiam, achavam bonitinho, queriam presentear alguém ou até decorar o local onde viviam?

Sinto isso porque acredito que estudar e refletir sobre os comportamentos dos primeiros humanos que habitaram esse planeta nos permite enxergar uma forma mais bruta dos nossos impulsos, da nossa natureza livre de todo um complexo de expectativas culturais moldadas ao longo da História. Sob essa lente, o que essas pequenas criações dizem sobre nós?

Nos dias de hoje, sob uma lógica de produtividade constante, somos levados a questionar a praticidade e valor monetário de tudo que fazemos e a que dedicamos nosso tempo e esforço. "Tempo é dinheiro", escutamos desde a infância (e concordamos ao envelhecer). Em um período onde sobrevivência é algo tão crucial, o que nos leva a usar do pouco tempo e energia que temos para fazer "coisinhas" sem nenhum uso prático? Simplesmente porque podemos, achamos bonitinho, queremos presentear alguém ou só expressar nossas ideias e emoções através de um texto ou desenho?

Não existe nada mais profundamente humano do que criar pelo simples e sublime amor. A criatividade é o processo pelo qual a alma humana se torna concreta, física e visível. É parte intrínseca do que nos torna humanos, especialmente através das criações de nossos antepassados que isso se torna tão claro: sempre fomos os mesmos e sempre continuaremos os mesmos. Não existe novo mundo ou tecnologia que seja capaz de nos alienar do prazer de criar, sem que nos aliene também da nossa humanidade.