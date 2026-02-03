O dia que Deus fez as flores

Foto: Carlus Campos O POVO Educação 03022026

Certamente foi numa linda manhã que Deus fez as flores.

Acho que Ele estava tão feliz com toda a sua criação que resolveu deleitar-se criando rosas, margaridas, dálias, tulipas, lírios, bromélias, jacintos e outras. Deve ter sido muito divertido criar uma copo-de-leite ou uma chuva-de-prata. Será que Ele gastou muito tempo para criar uma gardênia? Não que Ele não pudesse criar num piscar de olhos, mas minha imaginação insiste em ver Deus colando pétala por pétala, colorindo esmeradamente e perfumando-as sem nenhuma pressa. Além do mais, Ele não deve ter criado um girassol menos do que da noite para o dia, ou melhor, do dia para a noite. E as orquídeas? Encantadoras. Um exagero de um Deus caprichoso. Como são belas! Como enchem os nossos olhos! Quando as contemplo meu coração vira olho.

Deus se ocupou em fazer flores, colocar-lhes perfume e cores. Acredito que depois de criar a última Ele sentou e ficou olhando, sentindo suas fragrâncias. O Deus que criou as flores é um Deus de um caráter extremamente bondoso. Alguém que tem sensibilidade.

Um ser capaz de amar incondicionalmente. Um enamorado que sabe presentear.

Criar flores não é nada menos que o gesto desse Deus apaixonado, que improvisa um lindo buquê, a fim de declarar seu amor à criatura, sua imagem e semelhança.

Lisonjeados, prostremo-nos agradecidos.