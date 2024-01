Há 15 anos

Sem multa por avanço de sinal

Quem avança o sinal vermelho à noite é multado? O diretror de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC), Carlos Henrique Pires, explica que, das 20 às 6 horas da manhã, durante todos os dias da semana, o motorista pode passar no sinal vermelho sem ser multado, desde que a velocidade seja menor ou igual a 30 quilômetros.

Suspensão da cobrança de pedágio

Cinco promotores de Justiça das comarcas de Fortaleza e Caucaia recomendaram a suspensão da cobrança de pedágio na ponte José Martins Rodrigues, que liga a Capital ao Litoral Oeste do Estado passando sobre o rio Ceará, em um prazo máximo de 48 horas. De acordo o Ministério Público, a concessão que a Construtora CHC Ltda. tinha para explorar a atividade expirou.

Há 25 anos

Possível envio de tropas

A França e a Grã-Bretanha estudam, com seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um possível envio de forças militares à província meridiona sérvia de Kosovo, "para acompanhar a aplicação de um acordo negociado" - anunciou ontem um comunicado da Presidência da República Francesa, em Paris. Os britânicos esperarão a reunião de hoje do Grupo.

Ceará já tem 11 casos de cólera

Onze casos de cólera já foram confirmados no Ceará este ano, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Dez estão concentrados no município de Juazeiro do Norte (região do Cariri) e um em Fortaleza, no Bairro de Fátima. As autoridades médicas ainda não conseguiram identificar a fonte de transmissão do vibrião da cólera, mas estão otimistas.

Há 35 anos

Andrés Peres preocupado

Davos (Suiça) - O presidente eleito da Venezuela, Carlos Andres Perez, propôs ontem um plano para suavizar o impacto da dívida externa sobre o Terceiro Mundo, que inclui a compra da dívida por uma agência internacional e sua venda aos bancos comerciais em forma de bônus a longo prazo. "A crise da dívida se torna mais profunda a cada dia", disse Perez em uma conferência anual.

Bombardeio soviético

Islamabad - Um líder guerrilheiro muçulmano informou ontem que aviões soviéticos estão bombardeando dezenas de aldeias no Afeganistão e causando centenas de mortes e graves danos. Burhanuddin Rabbani, chefe da guerrilha afegã JamiatI-Islam, exortou o Secretário Geral das Nações Unidas, Javier Perez de Cuellar "a fazer o que for necessário para acabar com o bombardeio".