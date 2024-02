Itamar e Lílian roubam a cena do Sambódromo

Foto: opovo é história carnaval 2.jpg

O Carnaval brasileiro assistiu de camarote a cena que surpreendeu até os mais foliões. Um escândalo. O presidente Itamar Franco se deixou fotografar com a modelo e atriz Lílian Ramos que estava sem calcinha, na noite de domingo, no sambódromo. A modelo afirmou que tirou a calcinha antes de ser apresentada ao Presidente. "Ele me mandou até ter cuidado com os fotógrafos porque minha camiseta era curta e poderia aparecer minha calcinha", contou Lilian garantindo que Itamar desconhecia o fato dela estar sem a vestimenta íntima.

O Presidente decidiu ignorar o assunto ao se encontrar ontem com jornalistas na porta do Hotel Glória, antes de viajar para Juiz de Fora (Minas Gerais). Ele disse que não tomou conhecimento do fato de Lílian Ramos ter deixado a imprensa ouvir uma conversa telefônica dos dois na qual ele declara estar apaixonado. Ele se preparou na segunda-feira para jantar com a atriz, mas desistiu quando soube que Lílian estava dando entrevistas à imprensa sobre as conversas que tinham tido pelo telefone.

Mulheres deslumbram Itamar Franco

Rio - O presidente Itamar Franco ficou deslumbrado com as mulheres que desfilaram domingo no Sambódromo. Primeiro Presidente da República a assistir a passagem das escolas de samba do Rio, Itamar ficou emocionado com o que viu. Pouco à vontade na chegada, às 22h40min, ele começou a se desinibir durante o desfile da Viradouro, quando a atriz Lílian Ramos, de 27 anos, lhe jogou um beijo. Desquitado, Itamar, de 63 anos, retribuiu. E ao final do desfile, foi surpreendido com a moça, que representara uma princesa Persa de seios nus e já fora estrela da Playboy, batendo à sua porta: ""Diga a ele, que estou aqui para lhe dar o mesmo beijo pessoalmente". A porta foi aberta. Sem constrangimentos, Itamar e Lílian viveram um "affair", com direito a beijos, abraços carinhosos e palavras doces ao pé do ouvido. E para desespero do cerimonial e de alguns assessores palacianos, só se largaram na porta do Hotel Glória.

A cearense Lílian - no camarote do Presidente ela usava apenas uma camiseta, sem nada por baixo, e saltos dourados - foi apenas uma das "musas" eleitas por Itamar no primeiro dia de desfile. Durante as cinco horas e dez minutos em que permaneceu no sambódromo, ele acenou, abraçou e se encantou com pelo menos outras quatro mulheres.

No camarote da Liga Independente das Escolas de Samba, abraçou várias vezes a entrevistadora Marília Gabriela, que falava ao pé do seu ouvido. E para delírio das arquibancadas, diante de fotógrafos e cinegrafistas, durante o desfile da Viradouro, segurou delicadamente no seu queixo, enquanto falavam de Carnaval. Era apenas o inicio da animação de Itamar - que tomou uísque e só comeu frutas.

"Escândalo? escândalo com quem?". Esta foi a reação do presidente Itamar Franco ao ser perguntado sobre seu "affair" no Sambódromo com a modelo Lílian Ramos, que se deixou fotografar a seu lado sem calcinha. Na saída do hotel Glória, ontem, de onde seguiu para Juiz de Fora, o Presidente tentou ignorar a questão. Disse que não tomou conhecimento do fato de a atriz ter deixado a imprensa ouvir uma conversa telefônica dos dois na qual declara estar apaixonado, alegou que não leu os jornais e se esquivou das perguntas falando sobre o Carnaval no Rio.

Escândalo abala a imagem do País

O flerte público do presidente Itamar Franco com a atriz Lílian Ramos, no desfile das escolas de samba do Rio, ganhou ontem amplo espaço nos grandes jornais americanos e contribuiu para, o que, nos últimos anos, parece ter se convertido numa espécie de enforão oficial para transformar o Brasil numa gigantesca piada aos olhos do mundo.

O jornal "The Washinston Post" noticiou a embaraçosa proeza romântica do suposto líder da Nação na primeira página da seção "Style", sob o título "A princesa e o Presidente". A história saiu em vários outros jornais americanos, na maioria dos casos ilustrada com uma foto que mostra Itamar e Lílian Ramos abraçados.

Não que o Brasil precisasse disso para sujar ainda mais sua imagem no Exterior. A inflação crônica, a falta de liderança, a impunidade dos responsáveis por crimes contra os direitos humanos, as atividades da dupla dinâmica Fernando Collor-PC Farias, o roubo organizado dos cofres públicos por quadrilhas formadas por políticos e empreiteiras seriam suficientes para comprometer a reputação de qualquer País.

Lílian viajará para

local ignorado

A modelo e atriz cearense Lílian Ramos, 27, vai viajar a um lugar ignorado até pelos pais, que moram em Fortaleza, porque não tem mais sossego, não pode sair do apartamento onde tem domicílio no Rio de Janeiro, devido ao assédio da imprensa brasileira e internacional. A viagem foi comunicada pela própria Lílian à sua mãe lone Ramos, com quem falou por telefone na terça-feira, 15, à noite.

lone Ramos disse ao O POVO ontem que a modelo até desligou o telefone e só retorna do local aonde viajará daqui a alguns meses. Em abril, ela começa a interpretar novo filme.

A mãe de Lilian diz que a imprensa exagerou no noticiário. Segundo a mãe de Lílian, para seu pai Valber Ramos, "nada foi sério".

Lideranças políticas contornam "affair"

Brasília - Lideranças políticas e representantes dos três poderes decidiram contornar o episódio do "affair" público do presidente Itamar Franco e da modelo Lílian Ramos e esfriar os ânimos das reações. Gente que ocupa cargo nos primeiros escalões do Executivo, Legislativo e Judiciário considera que o pacto de silêncio é a melhor solução. Apesar disso, juristas e parlamentares ligados a área acham que o comportamento do presidente Itamar na madrugada de segunda-feira, no Sambódromo, se houvesse disposição política para isso, poderia ser enquadrado na lei do impeachment (lei 1.079/50).

Um exemplo claro de cautela foi o comportamento adotado pelo Relator-Geral da revisão, deputado Nelson Jobim (PMDB-RS). Jobim, segunda-feira, quando foram publicadas as fotos de Itamar com a modelo que vestia apenas uma camiseta, evita comentar o assunto. "Não falo de carnaval, meu negócio é revisão". Em conversas reservadas, Jobim, o deputado Sigmaringa Seixas (PSDB-DF) e o senador Jarbas Passarinho (PPR-PA), dizem que não é hora de se apegar a letra da lei. O grupo conta com o apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de ministros de Itamar, como o da Indústria e do Comércio, Élcio Álvares.

Jobim, Sigmaringa, Passarinho e Álvares têm certeza de que se fosse criado um clima desestabilizador, o presidente Itamar não teria como escapar do impeachment por ter infringido o inciso 7ºdo artigo 9ºda lei. O dispositivo considera crime contra a probidade na administração "proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo". "Nao vou comentar o assunto não porque me sinta constrangido, mas porque o meu comentário não seria saudável para o Pals".

Élcio Álvares, que atuou ativamente na CPI que provocou o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, também se reserva o direito de não comentar conceitos jurídicos sobre a matéria. "Na CPI eu era senador, hoje sou ministro do presidente Itamar".