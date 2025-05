O Povo é História

Há 55 anos

1970. FORTALEZA

Guerra a meninos na Praia

A partir de amanhã, o Departamento Estadual do Trânsito deslocará uma de suas patrulhas para a Praia do Futuro, com a missão de impedir o perigoso tipo de diversão de dezenas de meninos que descem a lombada da pista em direção à lagoa de Papicu, em carrinhos de rolamento (pequenos Karts), por ocasião do intenso movimento de veiculos no asfalto.

1970. POLÍCIA

Escritor sueco vive drama no litoral

Depois de passar dois dias e duas noites nadando em alto mar, o engenheiro e escritor sueco Aake Mattson que caiu de um pequeno barco a vela e foi recolhido quase sem vida, por dois pescadores, nas proximidades de Taiba, distrito de São Gonçalo. O sueco se encontrava consertando a vela do barco quando a forte ventania o jogou para fora da embarcação. Isto no dia 9 passado.

Há 65 anos

1960. MUNDO

O maior satélite artificial

Moscou, 16 - Hoje, está girando em redor da Terra a uma altura superior a 300 quilômetros o maior satélite artifical do mundo: Uma aeronave espacial de cêrca de quatro toneladas, com um macaco no seu interior. Este lançamento de prova é consequência das tentativas da União Sovietica para colocar em órbita um homem vivo. O foguete de 4.540 quilos foi disparado durante a noite.

1960. ENVENAMENTO

Tentativa de envenenamento

Algumas emissôras de Fortaleza chegaram a anunciar, ontem, em edição extraordinária, que o governador Parsifal Barroso teria sido vitima de um tentativa de envenenamento. Uma funcionária, a srta. Maria Juraci Magalhães, retirou da bandeja justamente a xícara de uso pessoal do Governador, de côr verde. Ao ingerir o primeiro gole, sentiu gosto estranho, pegajoso na bôca.

Há 75 anos

1950. ESPORTES

A "Taça Osvaldo Cruz"

Despediu-se, sabado á tarde, no Estadio do Pacaembú, a Taça "Osvaldo Cruz", que ficou com os brasileiros depois do empate de 3 x 3 conseguido frente aos paraguaios. A exibição do quadro B da nossa seleção, ainda desta vez, não agradou de maneira nenhuma aos que assistiram ao encontro. Jogou mal o quadro brasileiro, que se apresentou com a sua defesa desorganizada.

1950. CEARÁ

Capotou três vezes

As 19 horas de ontem, na cidade de Maranguape, ocorreu impressionante virada de caminhão, na qual sairam feridas diversas pessoas, três das quais em estado grave. O carro trazia um carregamento de milho e vinte passageiros. Logo ao sair da cidade, na ponte que existe a entrada de Maranguape o motorista descuidou-se, deixando que o veiculo capotasse 3 vezes.