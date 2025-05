O Povo é História

Há 20 anos

2005. BREVES

Ossada de Vanini é identificada

O governo brasileiro anunciou a identificação dos restos mortais da desaparecida política Jane Vanini, morta em 1974 no Chile pela recém instalada ditadura de Augusto Pinochet. Vanini foi assassinada pela repressão chilena em Concepción, a cerca de 500 quilômetros ao sul de Santiago. Na cidade, seu corpo foi enterrado num cemitério clandestino.

2005. BRASIL

Arquibancada de rodeio cai

A queda de uma arquibancada deixou cerca de 600 pessoas feridas, 50 delas em estado grave, durante a Feira Industrial e Comercial de Várzea Grande (Feicovag), em Mato Grosso, na noite do último sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros mato-grossense, foi o maior acidente em número de feridos já registrado na Grande Cuiabá. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Há 30 anos

1995. ECONOMIA

Aumenta especulação no gás

A aquisição de gás de cozinha está limitada de dois a très botijões por pessoa, em Fortaleza, segundo afirmam os vendedores nesses pontos de distribuição, mas camionetas, kombis e outros tipos de utilitários continuam levando de 15, 20 e até 30 botijões de uma só vez. Os vendedores dizem que a carga é destinada a restaurantes, padarias e outras casas de comércio.

1995. ÚLTIMAS

Alimentos estão apodrecendo

Mais de 40 milhões de brasileiros que vivem em total estado de pobreza poderiam ser alimentados durante um ano com as 5,5 milhões de toneladas de alimentos que estão apodrecendo em vários armazéns do País há três anos. A denúncia foi feita ontem, pelo coordenador da campanha Ação da Cidadania contra a Miséria e Pela Vida, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.

Há 40 anos

1985. POLÍTICA

Lei que preserva área do Cocó

Aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, por unanimidade, o projeto de lei do vereador Samuel Braga (PMDB), preservando importante área do Cocó. Delimitando no citado projeto de lei, compreende uma faixa de aproximadamente 100 hectares, indo da avenida Engenheiro Santana Júnior até o limite Leste da Cidade 2000. Essas áreas estão aos poucos sendo ocupadas.

1985. DEMOCRACIA

Emenda que restabelece as diretas

Brasília - Em sessão solene que durou 25 minutos, as mesas da Câmara e do Senado promulgaram ontem a emenda constitucional que restabelece eleições diretas para Presidente da República e prefeito de capitais, estâncias hidrominerais e municípios antes considerados áreas de segurança nacional. No Plenário, estavam presentes pouco mais de 40 parlamentares.