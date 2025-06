Atentado contra Robert Kennedy

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Quando anunciava pouco depois da meia noite de ontem, a uma multidão de 2.000 simpatizantes, concentrada em frente ao "Hotel Aabassador", em Los Angeles, a vitória de seu nome nas eleições preliminares do Estado da Califórnia, o senador Robert Kennedy postulante a candidato à Presidência dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, foi gravemente ferido na cabeça, por duas balas de pistola, calibre 22.

Os tiros foram disparados por um elemento - prêso na ocasião - de cêrca de 25 anos, estatura mediana, cabelos negros, que nada revelou à policia sóbre a sua identidade. Quatro outras pessoas - um homem e três mulheres - foram feridas durante o tiroteio, que ocorreu nos corredores do "Hotel Ambassador".

Os primeiros socorros foram prestados a Kennedy por um médico a quem chamaram do salão de baile. Depois, levaram-no numa maca, pelo elevador de serviço e o colocaram numa ambulância. O senador Robert Kennedy foi operado na manhã de hoje, no hospital "The Good Samaritan", por uma equipe de seis neuro-cirurgiões. Ao iniciarem a operação os médicos informaram que Kennedy estava com a pressão e o pulso normais e respirava sem auxilio externo.

O atentado contra o senador Robert Kennedy prôvocou pronta reação em todo o mundo. Os jornais das grandes cidades européias noticiaram-no em letras garrafais, em manchetes de primeira página. No Vaticano, causou funda consternação, mantendo-se o Papa Paulo VI permanentemente informado sôbre o desenrolar dos acontecimentos. No Vietnã, um soldado declarou: "Deus nos ajude! O que se está passando ali?". Outro observou: "Sinto-me como da outra vez", numa alusão ao assassino do presidente Kennedy. Uma mulher russa, ouvida numa rua de Moscou, afirmou: "É um pesadelo terrivel".

Enquanto isso, o Presidente dos Estados Unidos Johnson, mandava o FBI proceder a rigorosas investigações em tôrno do atentado.

Pais de Kennedy ainda ignoram o perverso atentado

Hvamisport-Massachusetts, 5 (AP-Urgente) - Os pais do Senador Robert Kennedy, Joseph Kennedy e Rosy Kennedy, em vista de sua avançada idade, não foram acordados para saber do atentado. Esperava-se a chegada de seu médico, o qual depois que o casal deixasse seus aposentos para o café da manhã lhes transmitiria a noticia.

Robert Kennedy baleado quando comemorava vitória

Washington, 5 - O senador Robert Kennedy, de Nova Iorque, foi ferido

6 de junho de 1968

Robert Kennedy morreu após 24 horas de agonia

LOS ANGELES, 6 - O senador Robert Kennedy, ferido grávemente a bala, ontem, quando comemorava sua vitória nas eleições preliminares da Califórnia, faleceu na madrugada de hoje, no Hospital "Good Samaritan". O desenlace ocorreu exatamente às 5h44m (Hora do Brasil). Kennedy, de 42 anos de idade, havia sido submetido a uma operação de mais de três horas, ontem, para extrair os fragmentos de bala e de osso que se tinham alojado em seu cérebro. A equipe de neuro-cirurgiões que o operou, no entanto, não conseguiu tirá-los todos, em face do local critico onde um deles havia se instalado. Seu falecimento ocorreu, precisamente,24 horas e 29 minutos após o atentado que sofreu no Hotel Ambassador, em Los Angeles, após terminar um discurso no qual anunciava a seus correligionários a vitória nas preliminares da Califórnia. Ao lado do Senador novaiorquino, estiveram, no momento de seu falecimento, sua espôsa Ethel, que está esperando o seu 11.º filho, suas irmãs, a senhora Stepehen Smith e a senhora Patrícia Smith, seu cunhado Stephen Smith e a cunhada Jackelinne Kennedy, espôsa do ex-presidente John Kennedy. Três dos filhos de Robert Kennedy encontravam-se também no Hospital, mas não presenciaram sua morte, pois encontravam-se em outra sala. Era Kathleen, de 16 anos de idade, Joseph, de 15, e Bobby, de 14 anos.

O secretário de imprensa de Kennedy, Frank Mankiewicz, respondendo a pergunta de jornalistas, informou que a causa de sua morte fôra o "balaço fatal" que se havia alojado em local crítico do cérebro, não tendo sido possível retirar todos os seus fragmentos, na primeira operação feita ontem, por uma equipe de neuro-cirurgiões. "Ele dificilmente resistiria a uma outra operação". Disse ainda Mankiewicz que "levaremos o cadáver tão rápidamente quanto fôr possivel, com todo o respeito e reconhecimento da leis locais, ao lugar onde será realizado o funeral". O Secretário de Imprensa de Kennedy anunciou o desenlace 16 minutos após o seu falecimento. O sepultamento do senador novaiorquino será no próximo domingo.

Uma Trágica Lição - Editorial

Um sentimento de horror apossou-se de tôdas as pessoas ao tomarem conhecimento do brutal atentado de que foi vitima o senador Robert Kennedy após sua consagradora vitória nas eleições primárias da Califórnia. Será esta, perguntam-se todos, a sorte de quantos nos Estados Unidos assumem uma posição de liderança em defesa de idéias e principios humanitarios? Até onde chegará esta conspiração contra a paz e os pacifistas e até que ponto a sociedade norte-americana suportará êste expurgo, esta depuração de grandes homens?

Pouco antes de ser atingido pelas balas assassinas Robert Kennedy pronunciara um generoso discurso aos scus eleitores. Tendo na lembrança o trucidamento de seu irmão em Dallas e o cruel assassinio de Martins Luther King êste ano em Memphis, o senador pedira que os norte-americanos se unissem a êle e o ajudassem a lutar contra a violência. Na verdade, nos últimos meses êle insistira neste tema, demonstrando uma clara percepção daquilo que parece ser o problema moral mais grave da sociedade norte-americana de hoje. É certo que a violência nunca estêve ausente da história dos Estados Unidos e também é exato que tem sido até glorificada por certo tipo de literatura e por certo tipo de cinema. A dureza da conquista da terra e o sentido profundamente aguçado da competição econômica talvez expliquem êste traço do caráter social norte-americano, por sinal concorrente com outros traços igualmente conhecidos, pautados pela generosidade. Mas é certo também que nunca a violência estêve tão canalizada para objetivos politicos, tão condicionada por idéias anti-sociais e anti-humanitárias, quanto nos dias correntes.