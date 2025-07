Decapitados Lampeão, sua mulher e nove comparsas

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Rio, 28 - POVO - O vespertino "A Noite" publica um telegrama que recebeu do sr. Durval Rocha, de Maceió, noticiando que Virgulino Ferreira, vulgarmente conhecido por Lampeão, sua amante e dez comparsas foram decapitados pela policia alagoana na fazenda "Angicos", pertencente ao Estado de Sergipe.

A cabeça do bandido foi levada para vila de Piranhas, em Alagoas, na fronteira com Sergipe.

Fala o interventor de Sergipe

Logo que se divulgou a noticia da morte de Lampeão o correspondente do O POVO procurou o interventor Eronides de Carvalho, que aqui se encontra, afim de entrevistá-lo a respeito. Como se sabe, na última vez que foi noticiada a morte de Lampeão, o nome do interventor de Sergipe esteve em jogo, pois se afirmava que o bandido teria pilhado numa fazenda pertencente ao pai do sr. Eronides de Carvalho. essa versão foi desmentida posteriormente e só agora tomou de verdade o terror no nordeste.

Abordado pelo O POVO, o chefe do governo sergipano declarou que desconhecia o fato, extranhando que a estação de radio da localidade Monte Alegre perto do sitio onde tomou o facinora, não tenha avisado.

Terminado suas declarações disse que tinha radiografos urgente para seu Estado, solicitando informes precisos.

Sensacional cabograma

Do correspondente especial do O POVO - Onze bandidos, inclusive Lampeão, Luiz Pedro, Angelo Roque e Maria bonita, amante do primeiro, foram mortos ontem, no lugarejo Angicos, por um destacamento da policia alagoana, sobre o comando do Tenente João Bezerra.

No proprio covil

Os bandidos se encontravam naquela povoação, que fica no Estado de Sergipe, á margem do Rio S. Francisco, quando a força policial, depois de atravessar a fronteira, foi surpreendê-los em seu próprio covil.

Metralhados

Cercados pela violante, os fascinoras improvisaram a resistencia, orientados pelo proprio Lampeão, mas não poderam contrapor-se á violencia do ataque. Dentro de pouco tempo estavam dizimados pelas cargas de fuzis e metralhadoras da policia.

Mortos e feridos

A luta foi reunhida e no fim da mesma estavam mortos onze bandidos e um soldado. Sairam feridos o aspirante Ferreira de Melo e varias praças.

Decapitados

As cabeças dos bandidos foram cortadas pelos soldados e trazidas pelo tenente Bezerra para Santana, que é a sede do 2. Batalhão da Policia de Alagoas.

Para Maceió

De Santana, as cabeças de Lampeão e seus "cabras", convenientemente salgadas, serão conduzidas para Maceió, servindo depois para importantes estudos criminológicos.

Lutou até a morte

Maceió, 29 - Não era da novidade que Lampeão se fazia acompanhar por uma amante ha varios anos, tendo circulado as mais desencontradas versões sobre a mesma, que alguns dizem ser de Joazeiro, no Ceará, e outros afirmavam ter nascido na Bahia.

O que é certo, segundo os ultimos informes chegados a esta capital, é que Maria Bonita - tal é o seu nome - lutou até a morte ao lado de Lampeão, manejando uma arma com a mesma precisão e sangue frio de seus companheiros.

Dinheiro e armas modernas

Na busca realizada pela policia, após o exterminio do grupo de Lampeão, foi encontrado muito dinheiro em poder dos bandidos, os quais possuiam armas automaticas modernas e farta copia de munição.

Aneis de brilhantes

Os apetrechos de Lampeão e seus asseclas, de acordo com as noticias chegadas do local onde eles tombaram, eram enfeitados a ouro. Todos eles traziam muitos aneis de brilhantes nos dedos

Regosijos em Alagoas

Enorme o regosijo nesta capital com a morte de Lampeão. Do interior chegam noticias no mesmo sentido .

Comentarios da imprensa

O "Correio da Manhã", comentando a morte de Lampeão, diz que os sertões nordestinos ficaram livres de uma praga infernal.

30 de junho 1938

Cabeça de Virgolino apresenta um olho vasado

Maceió, 30 - Sabe-se agora que, entre os bandidos mortos no grupo de Lampeão, figura a mulher Enedina, amante do cangaceiro Luiz Pedro, que era um dos cabras de maior confiança do chefe.

Informa o que houve ontem, 28, pela manhã, o tiroteio no local denominado Angicos, territorio sergipano á margem direita do rio São Francisco, distante duas leguas desta cidade, entre a tropa policial de Alagoas comandada pelo tenente Bezerra, e o grupo de Lampeão, que se achava daquele local. Ao meio dia, a força estava de regresso a esta cidade, trazendo onze cabeças de bandidos, inclusive as do proprio Lampeão e sua mulher Maria bonita.

No dia 12 de janeiro do ano passado, estampou este jornal interessantes declarações do sr. Benjamin Abraão, que acabava de chegar dos sertões bahianos, onde estivera em contacto com Lampeão e seu grupo. Apanhando uma pelicula cinematografica para a Aba Filme, cuja exibição foi proibida depois pela censura, poude aquele moço colher excelentes dados sobre a a vida do famigerado cangaceiro, os quais dariam um livro de sensação, se não tivesse o autor morrido antes de publicá-lo, assassinado que foi ha poucos mêses no Estado de Pernambuco.