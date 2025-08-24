O Brasil desempenhara importante papel na guerra

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Berna, 24 - A declaração de guerra do Brasil às potencias do Eixo representa um acontecimento notavel, no qual se concentra toda a atenção da imprensa internacional. As potencias do Eixo não devem menosprezar a declaração de guerra do Brasil, escreve o jornal "Bond", de Berna, o qual ressalta que a decisão que acaba de ser tomada pelo presidente Getulio Vargas pesa muito mais na balança que a declaração de guerra de outros paises. A nova posição adotada pelo grande Estado sul-americano terá consequencias impactantes, sob dois pontos de vista e efeito psicologico sobre os demais Estados sul-americanos e consequencias militares. A influencia desse pais sobre os Estados sul-americanos que ainda hesitam será provavelmente mais edificante do que a propaganda norte-americana. É certo, todavia, que a Argentina e o Chile principalmente só tomarão uma decisão na base de certos fatos. As potencias do Eixo deverão determinar sua politica em consequencia disto. Do ponto de vista militar, o Brasil desempenhara igualmente seu papel. Colocará seus postos a disposição dos aliados, tendo em vista eventuais operações em direção a Africa, quepode ter grandes consequencias. Colocará iigualmente à disposição dos aliados seus aviões e principalmente seus aerodromos. Participará da vigilancia do Canal do Panamá e entregará materias primas importantes para á conduta de guerra dos aliados. Finalmente poderá vigiar as autoridades secretas do inimigo, quer se trate de espionagem, sabotagem ou informações. Seu papell não será pequeno nesse sentido, desde que existem mais de 600 mil alemães estabelecidos no pais.



Quem foi entregue a nota oficial para o Eixo

Rio, 24 - Praga - Sabe-se que, pouco antes de meio dia de sabado ultimo, foram chamados ao Itamarati os embaixadores da Suiça e da Espanha, encarregados, respectivamente, dos interesses da Italia e da Alemanha no Brasil, aos quais o ministro Osvaldo Aranha fez entrega da nota oficial do Governo brasileiro em que o pais reconhecia o estado de guerra imposto pela Alemanha e a Italia.

O nosso embaixador nos Estados Unidos em conferencia

Rio, 24 - Parga - Informam de Washington que o sr Carbon Martins Pereira de Sousa, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, manteve, sabado, longa conferencia com os r. Summer Welles, no Departamento de Estado.

Ampla repercussão da atitude do governo

Rio, 24 - Parga - Falando a um vespertino local, logo após a divulgação danota oficial do Governo brasileiro contra a Alemanha e a Italia, o interventor da Paraiba, atualmente aqui entre outras cousas, disse: "Não quisemos a guerra, colocando-nos sempre equidistantes dos paises em luta. Mas arrastados ao conflito, todos os brasileiros seremos dignos do exemplo que nos legaram os nossos maiores. Venceremos e, com a vitoria das forças democraticas sobre as potencias do mal, o mundo verá abrir-se-lhe uma nova era, um outro ambiente, em que não mais medrarão as doutrinas fascistas que apenas significam o horro, a opressão, o oprobio e a miséria. O povo paraibano aguarda, apenas o toque de avançar do Chefe da Nação, para marchar, como um só homem, como uma só alma, para os campos de batalha".



25 de agosto de 1942

Os paises

sul-americanos prestigiam o Brasil

Santiago, 25 - Havas - O governo do Chile transmitiu ao governo brasileiro uma nota dizendo que, fiel aos compromissos de solidariedade não considerará a republica irmã como beligerante durante o conflito atual. O presidente Rios dirigiu a seguinte mensagem ao presidente Vargas: "Perante os fatos que constituem uma agressão direta ao Brasil, exprimo a v. excia, a solidariedade do governo e do povo do Chile, que se funda não apenas nos acordos vigentes entre os nossos paises mas muito especialmente na nossa politica de tradicional amizade com o Brasil que se acentuou e intensificou durante estas graves horas de provação".

Também o Equador

Quito, 25 - Reuters - O chanceler equatoriano declarou que o governo do Equador concederá ao Brasil as prerrogativas de pais não beligerante.

A atitude da Argentina

Buenos Aires, 25 - O ministro do exterior fez publicar um decreto aprovado pelo governo, em virtude do qual a posição da Argentina no atual conflito internacional no que respeita ao Brasil se funda nos compromissos pan-americanos contraidos sobre a solidariedade, assistencia reciproca e cooperação defensiva, especialmente prevata na resolução nº 37 da terceira reunião de consulta realizada no Rio de Janeiro. Em consequencia disso a Argentina não considera o Brasil como pais beligerante no presente conflito e dispõe-se a conceder-lhe todas as facilidades que o governo brasileiro considere necessarias para a defesa dos seus interesses. As forças policias maritimas e de fronteira receberam instruções das autoridades argentinas para que sejam intensificadas as medidas de precaução com o fim de evitar a passagem clandestina de suditos do Eixo que tentam abandonar o territorio brasileiro.