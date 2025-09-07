Emerson Campeão

* desde 1928: As notícias reproduzidas

Emerson Fittipaldi, o mais veloz dos brasileiros, conquistou ontem, para o Brasil, o título de Campeão Mundial de Automobilismo ganhando o Grand Prix, da Itália, em Monza. A prova, mostrada pela televisão ao Brasil inteiro, foi disputadissima e teve lances emocionantes.

Um quarto lugar bastaria para Emerson Fittipaldi ganhar o Campeonato Mundial de Automobilismo, mas vencer a prova fez com que chegasse mais perto de outro título igualar o récorde de sete vitórias em uma só temporada, estabelecido por Jim Clark, em 1966.

Em Fortaleza, terminou a Rally da Independência, disputado desde o dia 7 de setembro em três etapas (Fortaleza-Teresina, Teresina-Paranaíba e Parnaiba-Fortaleza) e cujos resultados serão apurados ainda hoje por computação eletrônica IBM.

O título é nosso: Emerson vence em Monza

Desde ontem o Brasil tem mais um título mundial de esporte. Emerson Fittipaldi, vencendo o Grand Prix da Itália, em Monza, conquistou, por antecipação o Campeonato mundial de Automobilismo e, de certa forma, amenizou as derrotas que nossos atletas sofreram nos Jogos olímpicos de Munique.

Emerson cumpriu uma temporada sensacional, vencendo cinco das 10 provas válidas e continua sendo o favorito para as duas (Canadá e Estados Unidos) que faltam. Se conseguir o primeiro lugar nessas corridas, igualará o récorde de Jim Clark, que em 1966 conseguiu sete vitórias em um só campeonato.

No Ceará terminou, ontem, em Fortaleza, o Rally da Independência, disputado em 2 mil quilômetros de estradas de três Estados por 72 concorrentes. Esta tarde os organizadores da prova esperam divulgar os resultados que estão sendo processados num computador IBM.

Mais um título: Emerson é campeão

Ontem, em Monza, Emerson Fittipaldi deu ao Brasil mais um título mundial ao conquistar, vencendo o Grand Prix da Itália, o Campeonato da Formula I, Emerson, com 25 anos é o mais jovem piloto a conquistar o título desde que o Campeonato foi instituido, há 22 anos.

Com a vitória de ontem Emerson soma cinco primeiros lugares em provas de Campeonato Mundial, marca muita próxima das sete de Jim Clark em uma só temporada e que pode ser iguada em 1972 nos Grand Prix de Canadá e Estados Unidos.

A carreira

A carreira de Emerson Fittipaldi é considerada por todos como uma das mais sensacionais do automobilismo dos ultimos 20 anos. Chegando à Inglaterra para tentar a sorte na Fórmula Ford, o brasileiro correu uma temporada com um velho Marlyn e conseguiu vencer um dos três Campeonatos britânicos da classe. Depois passou para a equipe de Jim Russel, que dirige uma das mais conhecidas escolas de pilotagem automobilistica da Europa e veto ao Brasil, em seguida, para o Torneio BUA de Fórmula Ford, representando a Lotus oficialmente e já disputando uma vaga no time de Fórmula 3 da fábrica de Collin Chapmann, com o australiano David Walker.

Na Fórmula 3 Emerson fol considerado a maior revelação europeia e assegurou a promoção para a Fórmula 2 e para a Fórmula 1 no tempo recorde de três temporadas. Para os aficcionados do automobilismo, habituados a ver os grandes nomes do esporte levare de quatro a cinco temporadas para construir uma imagem - todos consideram, por exemplo, Jack Ickx um fenômeno por ter-se feito áz em pouco mais de cinco anos e Jim Clark, um genio, Campeão Mundial antes dos 30 - a ascensão do "Rato" Fittipaldi foi surpreendente: uma só temporada em cada uma das fórmulas de acesso e piloto graduado na primeira temporada de Fórmula 1 de que participou, venceu o Grand Prix dos Estados Unidos, a quinta prova de Fórmula 1 de que participava.

O começo

Emerson é filho de peixe. Automobilismo uma carcteristica comum aos Fittipaldis. O pai, conhecido nas rodas como Wilsão, é jornalista especializado há tanto tempo que nem sabe dizer quando começou - sabe apenas que "malhava muito o capitão Santa Rosa, chefe de segurança do velho Circuito da Gávea e que o capitão é, hoje, general, na reserva e com muito crédito nas contas do esporte-motor". O velho Wilsão chegou a disputar corridas, mas seus méritos foram muito maiores como informador, narrando as provas para a Rádio Panamericana, e como dirigente, promovendo, com Eley Gogleano a Mil Milhas Brasileiras para o Centauro Motor Club, de São Paulo, do que atrás do volante.

- Sempre levei os moleques (Emerson e Wilson Jr.) para as pistas e parece que, de tanto cheirar gasolina e borracha queimada, viraram peças de automóvel. Cheguei a pensar em me opor mas, depois de começar, permitindo que Wilsinho participasse de provas de kart e disputasse o Prêmio da Inauguração de Brasília, transformei-me no mais ardoroso fã dos meus filhos Sou apaixonado, e, modéstia à parte, com razão.