Prêmio Nobel da Paz para Madre Teresa

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Uma freira que se dedicou a assistência aos pobres da Índia, conhecida como Madre Teresa de Calcutá foi escolhida ontem em Oslo, para o Prêmio Nobel da Paz de 1979. Nascida na Iugoslávia em 1910, Madre Teresa fundou a ordem das Missionárias da Caridade, sendo seu trabalho reconhecido inclusive por membros de religiões orientais. A missionária foi eleita eliminando-se 56 candidatos entre os quais o Presidente norte-americano, Jimmy Carter, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, coordenador da Comissão de Justiça e Paz da América Latina, e o arcebispo Oscar Romero, de São Salvador. Madre Teresa é a sexta mulher a receber Nobel da Paz e a primeira natural da Iugoslávia.



18 de outubro de 1979

Madre Teresa ganha o Nobel da Paz

Madre Teresa, a famosa Santa dos Albaneses radicada em Calcutáă, foi agraciada ontem com o Prêmio Nobel da Paz, por sua obra de ajuda aos pobres da Índia. A freira, natural da Iugoslávia, que dedicou sua vida a ajudar os mais pobres, dentre os pobres, é a sexta mulher que ganha o Nobel da Paz primeira depois que Mairead Corrigan Betty Williams, da Irlanda do Norte, o receberam em 1977 (equivalente a 1976) Ao receber a notícia, Madre Teresa disse aos jornalistas que fora indicada em "reconhecimento à presença dos pobres do mundo e acrescentou que pretendia utilizar a quantia em dinheiro do Nobel que este ano é de 190 mil dólares, na "construção de novos centros para leprosos e indigentes".

O Comité Norueguês formado por cinco membros, encarregados de conceder o Nobel da Paz, informou que Madre Teresa, de 69 anos, foi premiada em reconhecimento aos trabalhos que desenvolve, com o objetivo de ajudar as pessoas que sofrem em todo o mundo.

A declaração divulgada conjuntamente com a concessão do prêmio, afirma que "a pobreza e a fome, bem como a desesperança, constituem também uma ameaça à paz" e Madre Teresa se tornou conhecida, ainda, por "prover a paz e o entendimento internacional". O arcebispo Oscar Romero, da cidade de São Salvador; o argentino Adolfo Pérez Esquivel, coordenador da Comissão de Paz e Justiça na América Latina, movimento ecumênico. A evangelista, e o Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, figuravam entre as 56 pessoas indicadas para receber o Nobel da Paz este ano.

18 de outubro de 1979

ANO DA CRIANÇA

O Comitê do Prêmio Nobel informou que este ano, o mundo voltou-se para a situação das crianças e dos necessitados, à favor dos quais, precisamente, Madre Teresa vem trabalhando há muitos anos, de maneira tão altruísta. O que mais se destaca em sua obra certamente é seu respeito em relação aos seres humanos, considerados individualmente, a sua dignidade e seus valores inatos. Os que mais sofr em e os agonizantes têm recebido de suas mãos em compaixão sem soberba, baseada unicamente no que considera uma obrigação de servir.

O inventor da dinamite, o cientista Sueco Alfred Nobel foi o respnsável por instituir os prêmios que levam seu nome, ele disse que o Nobel da Paz deveria ser dado a "uma pessoa ou sociedade que tenha feito muito no sentido de fortalecer a fraternidade entre os povos". No caso de Madre Teresa, esta filosofia básica da vida está firmemente enraizada em sua fé cristã continua a declaração". Em Calcutá e em outros lugares do mundo, Teresa tem mobilizado sua ajuda junto á outras denominações religiosas. As autoridades da Índia juntamente ao ex-secretário das Nações Unidas, o budista U Thant, conheceram sua obra.

Em 1947 quando Madre Teresa se transferiu para os pobres em Calcutá, segundo ela seu objetivo era de "servir a Deus entre os pobres". A mais conhecida obra da ordem que fundou, as Missionárias da Caridade, é o seu Abrigo para Indigentes Agonizantes, fundado na área Sul de Calcutá. Em 1952 Madre Teresa é a primeira cidadã Indiana e a primeira pessoa natural da Iugoslávia a ganhar o tão famoso Prêmio Wur que foi instituído em 1901. Ela nasceu em 27 de agosto de 1910, em Skopje, Iugoslávia, e seu nome original é An Gonxha Bojaxhiu. Seu pai era natural da Albânia e teve dois irmãos.

18 de outubro de 1979

SAUDAÇÃO PRESIDENCIAL

O Presidente da Índia, Neelam Sanjiva Reddy, cumprimentou oficialmente Madre Teresa de Calcutá por ter recebido o Prêmio Nobel da Paz em um telegrama enviado à freira, por intermédio do Governo do Estado, Reddy qualificou o prêmio de reconhecimento do trabalho desta nobre senhora, que segue os passos do príncipe da paz com rara devoção e dedicação "Que ela viva por muito tempo e continue a sua obra a caridade por muito anos a mais", finaliza. Por outro lado primeiro-ministro Charan Singh declarou: "Madre Teresa é uma instituição em si ela demonstrou a eficiência dos métodos de Mahatma Gandhi no serviço a todas as pessoas da humanidade".