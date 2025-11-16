Apolo Entra Hoje na Órbita da Lua

* desde 1928: As notícias reproduzidas

Os exploradores da Apolo 12 inspecionaram hoje sua nave de alunissagem, ao mesmo tempo em que o veículo espacial norte-americano se aproximava vertiginosamente da gravidade lunar, para ingressar à noite numa órbita em torno da lua. À medida que a espaçonave se aproxima do satélite terrestre, a Terra, ficando para trás, diminui de tamanho às vistas dos astronautas que a tripulam. Os cosmonautas Charles Conrad e Allan L. Bean, que tentaria uma descida no Mar das Tormentas, na próxima quarta-feira, passou hoje, através de um túnel de conexão, para o veículo de alunissagem, acoplado ao nariz da nave de comando. Enquanto isso, Richard Gordon permanecia na cabine da Apolo 12, ao tempo em que Conrad e Bean realizavam sua inspeção de 45 minutos da pequena nave denominada "Intrepid".

17 de novembro de 1969

NA INFLUÊNCIA LUNAR

Na noite de hoje, a Apolo 12 entrará pela primeira vez na influência gravitacional da Lua, vencendo a luta de gravidade com a Terra. Neste momento, a espaçonave deverá estar a 62.293 quilômetros de distância do satélite terrestre e a 338.115 quilômetros do planeta. Para a realização dessa manobra, a Apolo 12 deverá cruzar uma barreira invisível, que oferece grandes perigos à vida da tripulação. Durante a inspeção, uma câmara de TV transmitiu os detalhes dos movimentos de Conrad e Bean, desde o seu ingresso pelo túnel. No interior, os astronautas transmitiam vistas do painel de controle, bem como dos equipamentos que levavam quando descerem na superfície lunar. Através de uma das janelas da cabine, tomaram vista da Terra e da Lua.

TAREFA PRINCIPAL

A tarefa mais importante da tripulação da Apolo 12 sábado, foi a manobra de mudança de curso necessária ao êxito do pouso na Lua no local desejado, realizada a 20h15m (hora de Brasília), após um sono de dez horas O comandante Conrad ligou o motor principal da Apolo 12, abandonando o curso de livre retorno, pela primeira vez no programa. Pouco antes, os três astronautas fizeram transmissão de televisão ao vivo.

SEM DESTAQUE

Os únicos órgãos da imprensa soviética a noticiarem o lançamento da Apolo 12 foram os Jornais oficiais do Partido Comunista. Pravda, e do Governo Izvestia. A imprensa soviética destacou, em espaço amplo, a Marcha contra a Morte, em Washington. Disse o Pravda que "os Estados Unidos vivem dias dramáticos", enquanto o Izvestia publicou duas grandes fotografias das manifestações contra a guerra vietnamita. Quanto ao voo da Apolo 12, a notícia do Pravda foi sucinta: uma breve nota de 35 palavras, com uma foto dos três tripulantes.

LANÇAMENTO RUSSO

A União Soviética lançou sábado passado o satélite Cosmos-310, série destinada à exploração espacial. Segundo a agência oficial Tass, o satélite entrou em órbita terrestre, cujos parâmetros são os seguintes: apogeu-347 quilômetros, Pergeu 208 quilômetros, ângulo em relação ao equador 65 graus, período inicial da revolução 59,8 minutos.

APOLO-12 ENFRENTA MAIORES RISCOS QUE SUA ANTECESSORA

Os cosmonautas norte-americanos Charles Conrad Allan eun e Richard Gordon tripulantes da Apolo 12: não seguem a mesma técnica nem tampouco a mesma trajetória da Apolo 11; ao navegarem sua espaçonave entre a Terra e a Lua. A sua viagem é bem mais perigosa e expõe os viajantes espaciais dos Estados Unidos a um risco muito maior de se perderem para sempre no cosmo. A nave não segue a chamada trajetória livre; que em órbita garante; em caso de falha durante a viagem o retorno automático à Terra após a passagem por detrito da Lua. A Apolo 12 segue uma rota mais direta que compensa os riscos com duas vantagens principais: para os ambiciosos objetivos científicos da missão: economizar combustível garante uma alunissagem mais precisa e: paradoxalmente; mais segura que a de Neil Armstrong e Edwin Aldrin.

DIFERENÇAS

O segundo desembarque do homem na Lua é também muito mais perigoso e ambicioso que o primeiro. As atividades de Conrad e Bean na Lua nos dias 19 e 20 serão muito mais variadas e amplas que as dos conquistadores do satélite terrestre. Os tripulantes da Apolo 12 passarão na Lua dez horas a mais que os da Apolo 11; e se afastarão até um quilômetro do Módulo Lunar; enquanto que seus predecessores não se aventuraram a mais de 80 metros. A primeira diferença importante em relação no vôo da Apolo 12 apareceu umas 30 horas após o lançamento da última 6a. feira em Cabo Kennedy; quando a cosmonave abandonou a trajetória livre para se colocar em órbita lunar. O propulsor principal da Apolo foi ligado de modo a aproximá-la cerca de cem quilômetros do solo. Em trajetória livre: a órbita se fixou em 3.250 quilômetros de altitude. A economia de combustível por sua vez é importante não tanto pela Apolo-12; mas pelos voos seguintes: quando: por algumas vezes: a alunissagem se dará longe da zona equatorial da Luz. Gerante a administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (ANE); que o perigo desta fuga à traje tôr a livré é mais ou menos reduzido pelo motor de descida do Módulo Lunar, que poderá substituir o motor principal da Apolo e trazer os cosmonautas de volta à Terra; em caso de qualquer falha, antes mesmo da descida na Lua.