CORPO DE KENNEDY EM CÂMARA ARDENTE: O MUNDO CHORA A TRAGÉDIA

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Quando se dirigia em carro aberto pelas ruas de Dallas, Texas, para um almoço em sua homenagem, no Conselho de Cidadãos de Dallas, onde deveria fazer um discurso, o presidente Kennedy foi alvejado por um tiro à altura da fronte, caindo sentado do seu carro, já agonizante. Eram 12h55m (horas de Dallas), aproximadamente. Em seguida, o presidente foi levado ao hospital Parkland, onde recebeu transfusão de sangue, sendo submetido a operação de emergência. Meia hora depois, todavia, o presidente Kennedy expirava, tendo antes recebido os sacramentos religiosos. Por outro lado, o médico que atendeu o Presidente informou que Kennedy foi atingido à altura do "pomo de Adão", na garganta. Supõe que a bala tenha sido pela nuca, pois, havia perfurações na cabeça. Também foi alvejado o governador Connolly, do Texas, que viajava ao lado do Chefe do Governo. Está internado e seu estado inspira cuidados. Este é o quarto presidente norte-americano assassinado em pleno exercício do cargo. O primeiro fol Lincoln, a 14 de abril de 1865 por um fanático sulista. Os outros foram James Garfield e William MacKinley. Acredita-s e que o criminoso tenha sido um fanático racista. Logo que o presidente sofreu o atentado, agentes da guarda de segurança e do FBI entraram em intensa busca à procura do criminoso. Os primeiros informes declaram que no local, de onde o criminoso cometeu o atentado, foram encontrados restos de sanduíches além da arma usada para o assassinato. As buscas continuam intensas. Um suspeito foi preso e se encontra em interrogatório Trata-se de Lee Oswald, de 24 anos, detido logo após o fato. Foi encontrado pela polícia num teatro de Dallas. Segundo um policial, o suspeito tentou reagir à prisão e estava armado. Contudo, ao ser preso, Limitou-se a dizer "Bem, tudo terminou agora". Uma numerosa multidão se reuniu em frente ao teatro para assistir à prisão do provável criminoso. O corpo do presidente Kennedy foi trasladado para Washington, onde aguardará sepultura. Enquanto isso, milhares e milhares de pessoas encontravam-se perto do aeroporto militar, onde deveria pousar o avião que conduzia o caixão presidencial. Frente à Casa Branca, é enorme a massa humana. Quase todos choram pela tragédia. Um homem do povo exclamou: "É uma coisa imunda". Logo após a notícia da morte de Kennedy, o m. Lyndon Jonhson prestou juramento como 36 Presidente dos EUA. Ele é natural do Texas.

O presidente Kennedy foi o quarto chefe de governo norte-americano assassinado em pleno exercício do cargo. O primeiro foi Abraão Lincoln, assassinado a 14 de abril de 1865, pelo ator sulista John Wilkes Booth. Seguiu-se James Garfield, abatido com um tiro no dia 29 de setembro de 1885 quatro meses depois de tomar posse. O terceiro da lista foi William Mckinley morto no dia 14 de setembro de 1901 por um anarquista de origem espanhola chamado Leon Czolgosz

Lyndon Johnson assumiu a presidência em Dallas

O Presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson chegou a esta capital num avião da Força Aérea Norte-Americana do Estado de Maryland, às 17h58m hora local. Em sua primeira declaração pública, o novo presidente dos EUA prometeu, como Chefe do Executivo do país, desempenhar da melhor maneira possível suas novas funções e pediu à Divina Providência que o orientasse em seu trabalho. O gigantesco avião a jato Boeing 707 da Presidência da República aterrissou no aeroporto militar, conduzindo o corpo do Presidente morto. Além de grande número de autoridades, repórteres, estadistas, diplomatas, uma guarda de honra, formada por soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica estava no local. No mesmo aparelho viajaram o presidente Lyndon Johnson, a viúva de Kennedy que desceram em outra parte do aeroporto. Uma particularidade:o novo presidente prestou um juramento perante o juiz distrital de Dallas, antes do avião partir com destino a Washington. Por outro lado, o corpo do Presidente Kennedy foi conduzido numa ambulância para a cidade de Washington, ficará em câmara ardente na Casa Branca e no Capitólio (sede do Congresso), até segunda-feira. O sepultamento está previsto para segunda ou terça-feira na cidade natal do Presidente morto.

SEPULTAMENTO DE KENNEDY PRODUZIU NO MUNDO UM DILÚVIO DE EMOÇÕES

O sepultamento do presidente John Kennedy, ocorrido ontem no cemitério de Arlington, próximo de Washington, se constituiu num quadro tão emocionante e triste, que lágrimas brotaram naturalmente dos que assistiam à solenidade. Uma salva de 21 tiros de canhão significava as honras de chefe de Estado e de herói nacional. As emoções pareceram explodir quando 50 caças a jato, formando no céu um grande D, sobrevoaram o local, representando as homenagens dos cinquenta estados norte-americanos ao grande estadista brutalmente roubado à vida. Mais de duas mil personalidades estrangeiras lotaram as dependências do cemitério, assim a dor de cada um presente se via claramente expressar em suas fisionomias. O ritual de sepultamento foi um dos maiores cultos do mundo contemporâneo que marca um parágrafo na história das relações internacionais que sob sua égide corria progressivamente para uma paz mundial sólida. Todos os povos acompanharam por rádio e televisão a cerimônia. Difícil era saber o que mais se lamentava: se a perda do estadista, que implica num prejuízo para a humanidade, ou se a eliminação covarde do jovem pai família. A cabeceira da tumba como homenagem do soldado francês foi acesa uma chama eterna semelhante a do Arco do Triunfo. Jacqueline Kennedy permaneceu todo o tempo junto à sepultura de seu marido. Não chorava mas seu rosto estava marcado por um profundo pesar. Por fim, um longo toque de corneta e um toque de silêncio encerrava a cerimônia fúnebre, encerrando também uma página luminosa da história norte-americana. Entre as personalidades de todo o mundo, representando os mais diversos países, destacava-se na cerimônia neral De Gaulle, da França; de "sir" Alec Douglas-Home primeiro-ministro inglês: Anastas Mikoyan, primeiro-vice-presidente do Soviet Supremo, da Rússia; Haile Selassie, imperador da Etiópia; príncipe de Edinburgh; embaixador Araújo Castro, do Brasil, etc.