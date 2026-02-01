Favorita no sambódromo é a "Mocidade"

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Pesquisa do IBOPE na principal passarela do samba - o desfile das escolas do grupo especial no Rio - aponta o favoritismo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que poderá conquistar o bicampeonato. Famosa por sua bateria, a Mocidade ficou com a nota 9,6, sendo seguida da Portela (9,3) e Beija-Flor (8,8). Em São Paulo, onde se inaugurava um sambódromo, as torcidas da Rosas de Ouro e da Vai-Vai esqueceram rivalidades e cantaram juntas os sambas das duas escolas. Em Salvador, o samba-reggae agitou o carnaval baiano, enquanto o frevo fez os foliões dançarem nas ruas de Olinda e Recife.

Desfile bem comportado abre sambódromo

São Paulo - Quem assistiu ao file decolar de sa espodo gruo e alc amanhã de domingo pensando em ver cenas de sexo e nudez decepcionou-se. Pelo contrário, São Paulo viu um dos desfiles mais comportados dos últimos anos, com muita roupa e poucas ocorrências policiais. A única cena de nu total de todo o desfile ficou por conta da bailarina Neide Lafond, de 28 anos, um dos destaques da Nenê de Vila Matilde, protegida apenas por uma serpente de pano envolvendo sua d cintura e perna esquerda. "Se repe-m tirem o convite, saio nua de novo", afirmava no final do desfile, cercada por policiais, jornalistas e curiosos.

Durante a semana, a Unidos do Peruche havia prometido colocar na avenida uma dúzia de mulatas despidas e dois casais simulando o ato sexual numa cama. As 12 mulheres sem roupa não apareceram, e o uruguaio Gustavo e a bailarina Priscila não foram bem sucedidos em tentar provar o público. Vestindo roupas intimas, eles não conseguiram tirar dos espectadores mais do que expressões de decepção. "A gente estava muito preocupado em não se empolgar e fazer alguma coisa que pudesse prejudicar a escola", dizia o constrangido Gustavo após o desfile

Substituição

Uma das principais personagens da noite foi a puxadora do Peruche, Bernardete. Na última hora, ela substituiu Eliana de Lima, um dos ídolos do Carnaval paulistano. Eliana deu a luz dois dias antes do previsto. Apesar de estar de sobreaviso, Bernardete só foi avisada de que deveria se apresentar ao sambódromo poucas horas antes do desfile. Depois de cumprir bem a missão, Bernardete foi abraçada e beijada por todos da ala de compositores, falou à televisão e chorou muito. Apenas 24 horas antes ela havia cantado o samba de sua escola, o modesto Império Lapeano, do grupo III, onde está há 16 anos.

Escola tradicionalmente contida para assuntos de nudez, a Rosas de Ouro manteve a tradição este ano, apresentando um enredo justamente sobre a mulher. Em um de seus destaques, o carro que ilustrava a presença feminina nas artes, a escola trazia a escritora negra Geni Guimarães, autora de quatro livros e que em 1990 recebeu o prêmio Jabuti de Revelação.

A nova pista, no Anhembi, 170 metros mais curta que a da avenida Tiradentes, até o ano passado, trouxe um problema aos sambistas: eles ficam menos tempo na passarela. Rubens Tadeu, destaque da Vai-Vai, desfilou durante exatos 16 minutos, período que o carro em que estava levou para atravessar a passarela, a alegoria estava no final do desfile e, como o Vai-Vai corria o risco de estourar o tempo, as últimas alas e carros passaram mais rápido. "É pouco, mas vale a pena. Lá em cima eu nem me preocupo com isso", garantia enquanto tirava a fantasia que lhe custou 350 mil cruzeiros.

Torcidas esquecem rivalidade e cantam juntas

São Paulo - Faltou gente para lotar as arquibancadas do sambódromo inaugurado para o Carnaval deste ano, no Anhembi, zona Norte da cidade, mas o público que comprou ingresso, enfrentou chuva e suportou o atraso de uma hora no começo do desfile não teve motivos de arrependimento. Foram treze horas de muita alegria. As torcidas das escolas mais populares, como a Vai-Vai, Camisa Verde e Branco e Nenê de Vila Matilde, esqueceram a rivalidade e transformaram a passarela num coro único, onde o refrão de todos os sambas era repetido com entusiasmo.

"Eu vim para ver a Camisa Verde, mas a bateria da Nenê é muito boa", admitiu a cozinheira Leonilda Mota de Souza, que chegou à passarela do samba às 18 horas. Enrolada num saco plástico para se proteger da chuva, Leonilda resistiu até às 9h50 da manhã de ontem e vibrou quando sua escola entrou na avenida.

TRANQÜILA

Apesar da empolgação, não houve excessos. O excesso de bebida foi responsável pela maioria dos 53 atendimentos registrados no posto da Secretaria Municipal de Saúde, na passarela do samba. No posto da Polícia Civil foram registrados seis furtos de objetos pessoais e um caso envolvendo drogas. "Este foi o carnaval mais tranquilo de São Paulo", garantiu o coronel Celso Feliciano de Oliveira, responsável pelo policiamento na avenida: Para quem não teve condições de assistir ao desfile e ficou espremido nas cercas que dividiam as áreas de concentração e dispersão (únicas que permitiam alguma visibilidade), o motivo da existência de alguns claros nas arquibancadas foi o preço cobrado pelo Anhembi: 12 mil cruzeiros a coberta e 6 mil a céu aberto.

Apesar de o movimento não ter sido o esperado, os vendedores que instalaram barracas próximas ao sambódromo não tiveram prejuízo - inclusive porque abusaram do preço. A cerveja, por exemplo, tabelada pela Sunab em 155 cruzeiros, chegou a ser vendida por 250,00. "Temos que vender fora da tabela para compensar o gasto", justificou José Amâncio, de uma barraca situada no setor ímpar.

15 de fevereiro

SP: Carnaval com dois campeões

São Paulo - As escolas Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro repetiram a dose do Carnaval passado e arrebataram, juntas, o primeiro lugar na classificação do desfile das escolas de samba do grupo especial em São Paulo. O segundo lugar ficou com a tradicional Vai-Vai, que foi muito aplaudida na madrugada de sábado no novo sambódromo paulistano, com um enredo sobre a contribuição do negro no Brasil.