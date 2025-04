Foto: RPBaiao Teto da Capela Sistina - Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano).

Vou confessar algo para você. Minha vida espiritual ganhou novo sabor quando comecei a questionar: como Deus me olha? Carregava na minha experiência de fé imagens distorcidas de Deus e de seu amor por mim. Diz-me a imagem que tens de Deus e direi que tipo de cristão tu és. Fui, aos poucos, purificando essas imagens que não correspondiam ao Deus revelado por Jesus em sua forma de acolher, falar e proceder. Aos poucos fui saboreando este amor pessoal, incondicional e eterno.

Qual sua imagem de Deus? Como você se relaciona com Ele? Já se perguntou alguma vez como Ele te olha? Quantas vezes olhamos para nós mesmos e nos sentimos insuficientes? Somos rápidos em admitir nossas falhas, relembrar nossos erros e nos comparar com os outros. Convido você a se enxergar com os olhos de Deus.

No livro do profeta Isaías, Deus nos diz: "Tu és precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amo" (Is 43,4). Essa é a verdade que deve ecoar em nosso coração. Deus não nos olha com julgamento ou condenação; Ele nos vê com amor, misericórdia e esperança. Deus não te olha como o mundo te olha. Ele não vê apenas a superfície, mas o profundo do teu coração. Ele conhece tuas lutas, teus sonhos, tuas dores e até teus erros e, ainda assim, te ama com um amor infinito. O olhar de Deus não é de condenação, mas de misericórdia.

Desde a criação, Deus nos fez à Sua imagem e semelhança (Gn 1,27). Isso significa que, aos olhos de Deus, cada um de nós carrega uma dignidade inegociável.

Muitas vezes, somos nossos maiores críticos. Enxergamos apenas nossas falhas, nossos erros, nossas limitações. Mas Deus olha além disso. Ele não nos define pelos nossos erros, mas pelo Seu amor.

Se Deus, que é perfeito, nos olha com misericórdia, por que tantas vezes insistimos em nos olhar com condenação? Lembre-se do que o Senhor disse no batismo de Jesus: "Tu és o meu Filho amado; em ti me comprazo" (Lc 3,22). Não importa o que o mundo diga ou como você se veja, para Deus, você é precioso e único. Ele te criou à Sua imagem e semelhança (Gn 1,27) e te conhece profundamente: "Antes de te formar no ventre materno, Eu te conheci" (Jr 1,5). Se Deus, que é perfeito, te olha com amor e paciência, por que você não pode fazer o mesmo por si?





Somos obras primas de Deus | Padre Eugênio Pacelli | OPOVO+