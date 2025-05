A beleza espiritual do mês Mariano

Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão entrega as reformas do monumento de Nossa Senhora de Fátima e da Praça Pio IX, no bairro de Fátima

Maio é um mês especial, um período em que a celebração e o amor florescem, envolvendo os corações no calor do Dia das Mães e no encanto do Mês Mariano, dedicado àquela que nos deu o próprio autor da vida: Maria Santíssima.

O Dia das Mães é muito mais que uma data marcada no calendário. É um momento único para expressar gratidão por aquele amor incondicional que nos acolhe desde o primeiro instante. É o dia de agradecer cada gesto de cuidado, cada sacrifício silencioso e cada olhar que conforta e inspira.

Mais do que celebrar, é uma oportunidade para retribuir esse amor infinito, seja com um abraço apertado, palavras sinceras, um presente cheio de significado ou pequenos gestos que toquem o coração. E, se sua mãe já está no céu, lembre-se de que ela continua a cuidar de você com o amor eterno.

É impossível não traçar um paralelo entre o amor materno e o amor de Maria por seu Filho. Assim como Maria acolheu com coragem o chamado divino, mães ao redor do mundo assumem seu papel com graça, mesmo diante dos desafios.

No Mês Mariano, a figura de Maria floresce de maneira especial em nossos corações. Somos convidados a reconhecer seu papel na Obra da Salvação, e sua intercessão por nós junto a seu Filho, Jesus Cristo. Rezar o Rosário é uma maneira de intensificar essa devoção, oferecendo cada "Ave Maria" como uma rosa colhida com amor e depositada aos pés de Maria, entregando-lhe nossas alegrias, dores e esperanças.

Maria é um exemplo vivo de fé e serviço ao próximo. Quando disse "sim" ao anjo Gabriel, ela nos mostrou como confiar plenamente nos planos de Deus.

Agora, imaginem Maria, grávida de Jesus, apressando-se pelas montanhas até a casa de Isabel. Que cena maravilhosa! Não é difícil visualizar a alegria e o calor daquele abraço entre as duas mães. Maria, carregando em seu ventre o Salvador, transforma a simples visita em um encontro cheio de graça. Isabel, tocada pela presença de Jesus, exulta de alegria e exclama: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre!" (Lc 1,42).

Esse episódio nos ensina a importância do amor e do serviço. Mesmo jovem e grávida, Maria pensa no próximo e parte para ajudar Isabel. É um chamado para que sigamos seu exemplo, levando Jesus e sua alegria a todos que encontrarmos.

Maria não é apenas a Rainha do Céu e da Terra. Ela é também Mãe de cada um de nós. Nos momentos de dúvida ou dor, podemos recorrer a ela como filhos que buscam o colo da mãe. E, assim como fez em Caná, sempre atenta às nossas necessidades, ela intercede junto a Jesus, dizendo: "Eles não têm mais vinho" (Jo 2,3).

Que este Mês Mariano nos inspire a viver as virtudes de Maria em nosso dia a dia, confiando em Deus com um coração humilde, servindo ao próximo com alegria e cultivando uma vida de oração. Essa será uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de Jesus, através do Coração Imaculado de Sua Mãe.

A todas as Mães, meu abraço fraterno e que seu dia seja feliz ao lado de seus filhos!