A mãe do escapulário

A devoção a Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas e profundas da espiritualidade católica. Ela remonta aos primórdios da vida monástica no Monte Carmelo, na Terra Santa, e atravessa séculos como um farol de oração, contemplação e fidelidade a Cristo.

É curioso perceber como Deus escolhe caminhos inesperados para se revelar a nós. Na imensidão de Sua sabedoria, Ele nos deu Maria como mãe, como intercessora e como modelo de fidelidade. E entre os inúmeros títulos que ela recebe ao longo dos séculos, um deles brilha com especial encanto: Nossa Senhora do Carmo, a Mãe que veste seus filhos com a graça do Escapulário e os conduz pela estrada da santidade.

Ela que faz parte dos nossos carismas, porque, se queremos evangelizar com profundidade, com amor verdadeiro, com coração aberto, não há ninguém melhor para nos ensinar do que Maria. Ela não grita, não se impõe, não ocupa os holofotes. Ela apenas faz o que sempre fez: aponta para Jesus e caminha conosco.

Como não se emocionar ao recordar aquela cena tão bela e cheia de doçura? São Simão Stock, em 1251, rezava fervorosamente pedindo ajuda do Céu para sua Ordem. E eis que vem Ela - a Mãe, a Rainha, a Senhora - trazendo o como presente e proteção: "Recebe, meu filho amado, este escapulário. Quem com ele morrer, não padecerá o fogo eterno," disse Ela. Uma mãe nunca exagera quando se trata de cuidar dos filhos...

E aqui estamos nós, séculos depois, ainda com o escapulário ao peito, sinal de uma promessa eterna e de uma ternura que não envelhece.

O Escapulário não é mágica, não é amuleto. É compromisso espiritual. É consagração. É a Mãe dizendo: "Eu te acolho debaixo do meu manto. Mas agora, caminha como filho meu: com pureza, oração e amor."

Se você ainda não recebeu o escapulário, procure sua paróquia. Se já o tem, renove sua consagração com fervor.

Neste mês dedicado a Nossa Senhora do Carmo, somos convidados a aprofundar essa devoção e a redescobrir a presença materna de Maria, Ela que nos ensina a evangelizar. E, como gesto concreto eu os convido a:

* Rezar o terço com mais assiduidade

* Lê a Palavra de Deus com mais atenção e reflexão.

* Viver a fé com mais generosidade.

* Entregar a missão a Jesus por Maria.

Afinal, a melhor forma de homenagear uma mãe é seguir seus conselhos. E o maior desejo de Maria é que amemos a Jesus de todo o coração e que O levemos a todos os que ainda não o conhecem.

Termino este artigo com uma prece que brota do coração:

Mãe do Carmelo, Senhora do silêncio e da paz,

guia teus filhos neste ano especial.

Ensina-nos a viver com Jesus no coração e o escapulário no peito,

a evangelizar com ardor e ternura,

a preparar com alegria o jubileu desta obra tão abençoada.

Evangelizar é preciso, Mãe. Mas contigo, é também mais leve, mais seguro e mais fecundo. Amém!

Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, os abençoe!