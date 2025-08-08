Ascensão do Senhor e Assunção de Maria: Inspiração para Nossa Vocação

Foto: Nossa Senhora é exaltada entre os fiéis por sua benevolência e amor a Deus (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)

O mês de agosto é especialmente dedicado às vocações, uma chance para aprofundarmos nossa reflexão sobre o propósito da nossa existência e o que Deus espera de nós. Toda vocação é um dom e um compromisso, um presente que deve ser vivido com generosidade.



Desde muito jovens desejamos entender nosso papel na vida. Há um chamado profundo que ressoa dentro do coração. Esse chamado - a vocação - é como um convite especial que Deus faz a cada um de nós. Ele nos dá sinais, oportunidades e desafios que nos ajudam a discernir qual é a missão que devemos abraçar. Deus, como um guia amoroso, nos convida a escolher um caminho, seja na vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa ou laical. Cada uma dessas vocações é uma resposta ao Seu chamado, um modo de viver e expressar Seu amor na terra.



Quando Jesus subiu aos céus na Ascensão, confiou aos seus discípulos a missão de continuar Sua obra, dizendo: "Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura" (Mc 16,15). Esse envio nos lembra que toda vocação tem um caráter missionário - seja na vida sacerdotal, na família, na consagração religiosa ou no testemunho laical. Somos chamados a ser mensageiros da esperança, levando a Palavra de Deus e tornando presente Seu amor no mundo.



A Ascensão de Jesus marca um momento de transição. Os discípulos, que antes tinham o Mestre fisicamente ao lado deles, agora precisavam viver sua fé de maneira mais madura. Eles receberam a promessa do Espírito Santo e foram convidados a confiar na providência divina. Como nos diz Atos dos Apóstolos: "E, depois de dizer isso, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu, de forma que não podiam mais vê-lo" (At 1,9). Assim, cada vocação também é um ato de confiança, um passo que damos sem saber exatamente todos os detalhes do que virá, mas acreditando que Deus, pela ação do Espírito, nos conduz.



E quem melhor para nos inspirar nessa caminhada do que Nossa Senhora? Desde o "sim" que deu ao anjo Gabriel, ela trilhou um caminho de fé, confiança e entrega total. Maria nos ensina a servir, a obedecer e a confiar plenamente em Deus.



Quando celebramos sua Assunção, vemos o fruto de sua vocação vivida com plenitude: Maria foi elevada ao céu, acolhida por Deus como a Mãe do Salvador. Seu exemplo nos ensina que viver a vocação com amor e fidelidade nos aproxima da eternidade. A missão de Nossa Senhora não terminou na terra; ao contrário, sua Assunção revela que aqueles que seguem fielmente o caminho da fé têm como destino a comunhão plena com Deus.



Cada vocação é uma forma de colaborar com o plano de Deus no mundo. O sacerdote, através do ministério e dos sacramentos, fortalece a Igreja. O matrimônio é um testemunho de amor e entrega, uma vocação vivida no dia a dia da família. Os religiosos consagrados dedicam-se inteiramente a Deus, vivendo sua missão com radicalidade. Os leigos, com sua presença e testemunho no mundo, constroem um ambiente onde o Reino de Deus pode florescer.



Seja qual for a vocação que Deus colocou em seu coração, lembre-se: Ele sempre caminha ao seu lado! Então, ajuste sua rota, levante a cabeça e siga com confiança - afinal, há um lugar preparado para você no Céu! Como nos lembra Jesus: "Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar" (Jo 14,2).



O mês vocacional é um tempo para refletir, rezar e agradecer a Deus pelo chamado que recebemos. Que possamos viver este tempo com alegria e disposição.



Que Jesus das Santas Chagas e Nossa Senhora guiem nossos passos, fortaleçam nossa missão e nos conduzam ao abraço amoroso do Pai!