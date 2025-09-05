Jesus das Santas Chagas, refúgio de amor e misericórdia

Foto: Reprodução/ Midjourney Na imagem, inteligência artificial recriou Jesus Cristo a partir de características referente ao Santo Sudário.

Setembro chega como tempo de graça, o mês em que intensificamos nossa preparação espiritual para celebrar Jesus das Santas Chagas. Agradeço a Deus por nos ter concedido uma devoção tão significativa.

Quando contemplamos as Chagas de Jesus, não estamos apenas olhando para a dor, mas para o amor que se entrega e vai às últimas consequências na cruz. Elas são a comprovação do sacrifício que nos redimiu, a certeza de que Deus nos amou primeiro e com um amor sem limites (1Jo 4,19).

O próprio Jesus Ressuscitado fez questão de mostrar Suas Chagas a Tomé, não como um sinal de fraqueza, mas como comprovação da Sua identidade "Sou eu mesmo". Ele diz a Tomé: "Não sejas incrédulo, mas crê" (Jo 20,27). Assim, as Santas Chagas gloriosas são também prova viva da vitória sobre o pecado e a morte.

Na cruz, Jesus transformou o instrumento de suplício em altar de redenção. Suas chagas, abertas por nossos pecados, são fontes de cura espiritual e restauração. Cada marca em Seu corpo sagrado representa um ato de amor infinito, uma ponte entre a fragilidade humana e a misericórdia divina.

Eu sempre bato na mesma tecla, as Santas Chagas são muito mais do que lembranças de um sofrimento passado. A fé cristã nos convida a enxergar nas Santas Chagas de Jesus não apenas marcas da dor, mas fontes inesgotáveis de cura, libertação e amor. A espiritualidade das Santas Chagas é um convite à comunhão profunda com Cristo sofredor e glorificado. Eu sempre bato nesta mesma tecla: não se trata de um culto ao sofrimento pelo sofrimento, mas de reconhecer que é precisamente na dor redimida pelo amor que o ser humano encontra sentido, consolo e renovação.

Nelas encontramos alívios para as nossas próprias feridas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Muitos são os testemunhos que nos chegam, de pessoas que se confiaram a Jesus das Santas Chagas, que clamaram uma gota do Seu Sangue Redentor, sobre suas vidas e alcançaram alívio em seus sofrimentos, restauração da saúde e libertação de vícios. É nas Santas Chagas de Cristo, que as nossas são curadas.

Por isso, no silêncio das dores humanas, onde corações feridos buscam consolo, encontramos em Jesus das Santas Chagas um abrigo seguro, refúgio de amor e misericórdia. Suas chagas sagradas não apenas revelam o sofrimento redentor, mas acolhem com ternura cada alma cansada.

As chagas das mãos lembram o trabalho e a dedicação de Cristo, que sempre estendeu suas mãos para curar, abençoar, consolar e receber os marginalizados. Essas mãos que foram perfuradas na cruz, agora tocam e abraçam cada um de nós.

As chagas dos pés simbolizam o caminho de compaixão, sempre em busca da ovelha perdida. Esses pés transpassados pelos pregos, percorrem conosco os caminhos

A chaga do lado, Seu Coração ferido pela lança, de onde jorrou sangue e água, representa o nascimento da Igreja, os Sacramentos do Batismo e da Eucaristia. É o local onde a compaixão divina se manifesta em sua plenitude, onde o amor de Deus se derrama sobre toda a humanidade. "O coração de Jesus foi ferido, a fim de nos mostrar pela chaga visível o seu amor invisível." (São Boaventura)

Essa devoção tem também um profundo aspecto missionário: somos chamados a ser instrumentos da misericórdia de Jesus Cristo. Ao contemplarmos Suas Chagas, somos enviados a curar as feridas do mundo. Se vivemos unidos a Jesus das Santas Chagas nos tornamos portadores da graça, uma presença de esperança onde houver dor.

Que Jesus das Santas Chagas abençoe e guarde a todos vocês e suas famílias, hoje e sempre!