Logo O POVO+
Papa João Paulo II e Santo Padre Pio de Pietrelcina, o encontro em vida, de dois santos da Igreja Católica
Foto de Padre Reginaldo Manzotti
clique para exibir bio do colunista

Fundador e presidente da Associação Evangelizar é Preciso e pároco reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba - PR

Padre Reginaldo Manzotti opinião

Papa João Paulo II e Santo Padre Pio de Pietrelcina, o encontro em vida, de dois santos da Igreja Católica

Em um de seus pronunciamentos na Assembleia do Celam, em Puerto Príncipe, no Haiti, em 1983, Papa João Paulo II pede pelo ardor e devoção na Evangelização em seus métodos e em sua expressão
PAPA João Paulo II, o cardeal polonês Karol Wojtyla (Foto: AFP)
Foto: AFP PAPA João Paulo II, o cardeal polonês Karol Wojtyla

Dia 22 de outubro, a Igreja recordou o início do pontificado de João Paulo II (1978). Karol Wojtyla (seu nome de batismo) foi polonês, nasceu na cidade de Wadowice no de ano de 1920. Foi eleito a Papa com 58 anos de idade e marcou gerações com sua vida de santidade.

O momento do encontro entre João Paulo II e São Pio de Pietrelcina, ocorreu em uma visita de Karol Wojtyla a paróquia que São Pio residia em São Giovanni Rotondo, Itália. O cenário daquela época era pós-guerra.

O mundo acabava de viver um período de tensão e conflito com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos fiéis se deslocavam quilômetros de distância para se confessar com São Padre Pio, pois até então, já estava bastante conhecido entre as regiões e cidades vizinhas, pelos fatos milagrosos ocorridos pela intercessão de São Pio.

Em uma dessas visitas, Padre Pio recebe o jovem seminarista, Karol Wojtyla. Alguns dizem, que naquela ocasião, Padre Pio profetizou que ele seria o futuro Papa da Igreja Católica, mas haveria sangue e violência. De fato, isso aconteceu. Karol Wojtyla torna-se Papa e mais tarde, no ano de 1981, se dá o atentado de assassinato contra Wojtyla, um crime que comoveu a todos.

Outro fato interessante sobre estes dois grandes santos, agora comprovado por cartas e outros documentos, foi a intercessão de São Pio. Era o ano de 1962 e Wojtyla era o bispo auxiliar de Cracóvia. Wojtyla escreve a São Pio, lhe pedindo orações para a cura de um câncer de sua amiga. Logo em seguida, lhe escreve novamente, agradecendo a intercessão pela graça recebida.

O pontificado de São João Paulo II foi marcado pelo seu amor ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Virgem Maria, o amor humano, à Santa Cruz e aos jovens. Em um de seus pronunciamentos na Assembleia do Celam, em Puerto Príncipe, no Haiti, em 1983, Papa João Paulo II pede pelo ardor e devoção na Evangelização em seus métodos e em sua expressão. Inspirado nesta mensagem e outros momentos catequéticos do Papa João Paulo II, nasce a Obra Evangelizar É Preciso que leva São Padre Pio como intercessor.

O que podemos aprender com estes dois grandes santos? A perseverança e confiança. Eles passaram por tempos muito difíceis, guerra e sofrimento. Deus estava presente, assim como está conosco atualmente. Por isso, não esmorecemos na Fé. Lutaremos com as armas de Deus: Oração, confissão e jejum.
Que estes dois grandes santos, São Padre Pio e João Paulo II, intercedam pela paz no mundo.

Foto do Padre Reginaldo Manzotti

Análises. Opiniões. Fatos. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?