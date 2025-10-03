Papa João Paulo II e Santo Padre Pio de Pietrelcina, o encontro em vida, de dois santos da Igreja Católica

Foto: AFP PAPA João Paulo II, o cardeal polonês Karol Wojtyla

Dia 22 de outubro, a Igreja recordou o início do pontificado de João Paulo II (1978). Karol Wojtyla (seu nome de batismo) foi polonês, nasceu na cidade de Wadowice no de ano de 1920. Foi eleito a Papa com 58 anos de idade e marcou gerações com sua vida de santidade.



O momento do encontro entre João Paulo II e São Pio de Pietrelcina, ocorreu em uma visita de Karol Wojtyla a paróquia que São Pio residia em São Giovanni Rotondo, Itália. O cenário daquela época era pós-guerra.

O mundo acabava de viver um período de tensão e conflito com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos fiéis se deslocavam quilômetros de distância para se confessar com São Padre Pio, pois até então, já estava bastante conhecido entre as regiões e cidades vizinhas, pelos fatos milagrosos ocorridos pela intercessão de São Pio.



Em uma dessas visitas, Padre Pio recebe o jovem seminarista, Karol Wojtyla. Alguns dizem, que naquela ocasião, Padre Pio profetizou que ele seria o futuro Papa da Igreja Católica, mas haveria sangue e violência. De fato, isso aconteceu. Karol Wojtyla torna-se Papa e mais tarde, no ano de 1981, se dá o atentado de assassinato contra Wojtyla, um crime que comoveu a todos.



Outro fato interessante sobre estes dois grandes santos, agora comprovado por cartas e outros documentos, foi a intercessão de São Pio. Era o ano de 1962 e Wojtyla era o bispo auxiliar de Cracóvia. Wojtyla escreve a São Pio, lhe pedindo orações para a cura de um câncer de sua amiga. Logo em seguida, lhe escreve novamente, agradecendo a intercessão pela graça recebida.



O pontificado de São João Paulo II foi marcado pelo seu amor ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Virgem Maria, o amor humano, à Santa Cruz e aos jovens. Em um de seus pronunciamentos na Assembleia do Celam, em Puerto Príncipe, no Haiti, em 1983, Papa João Paulo II pede pelo ardor e devoção na Evangelização em seus métodos e em sua expressão. Inspirado nesta mensagem e outros momentos catequéticos do Papa João Paulo II, nasce a Obra Evangelizar É Preciso que leva São Padre Pio como intercessor.



O que podemos aprender com estes dois grandes santos? A perseverança e confiança. Eles passaram por tempos muito difíceis, guerra e sofrimento. Deus estava presente, assim como está conosco atualmente. Por isso, não esmorecemos na Fé. Lutaremos com as armas de Deus: Oração, confissão e jejum.

Que estes dois grandes santos, São Padre Pio e João Paulo II, intercedam pela paz no mundo.

